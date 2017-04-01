21 апреля начнется Библионочь – 2017

В областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского мероприятие состоится 21 апреля в 20.00. Участники смогут больше узнать о нашем крае и о том, что делает его особенным. В программе мастер-классы, лекции, инсталляции, квесты, игры, живая музыка, экскурсии в книгохранилище и многое другое.В областной детской библиотеке им. Марка Сергеева также 21 апреля состоится программа «Новое прочтение: истории с ладошку». Для юных иркутян подготовлена программа, созвучная с Годом экологии, объявленным в России в этом году. Участников приглашают на мастер-классы, художественные чтения и интерактивные игры с перевоплощениями. В библиотеке будут работать несколько площадок: «У лешего в избушке», «Витамины чтения: посмеемся вместе!», «Детективное агентство «Черный котенок», «Сказочное Лукоморье», «Веселые превращалки». В завершение праздника каждый участник получит сюрприз.В Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина 22 апреля, в субботу, состоится библиографический турнир, игра «Загадки Шерлока Холмса», квест «С книгой – в будущее», интерактивная викторина о жизни и творчестве Александра Вампилова. В 18.00 зрителям покажут спектакль «На скамейке», который подготовил театр-студия «Бусинки». В 20.00 состоится творческая встреча с иркутским автором Михаилом Соловьёвым.Подобные акции пройдут в библиотеках Иркутской области. Их в регионе 800. Вход на мероприятия, которые проходят в рамках Библионочи, свободный.