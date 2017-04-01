«Неделя без турникетов» пройдет в Приангарье с с 17 по 23 апреля

По информации министра, в списке участников акции – ведущие компании региона, такие как ПРебята также посетят медицинские учреждения и предприятия пищевой промышленности, познакомятся с производством одежды и лекарственных препаратов, агропроизводством. Помимо экскурсий, в программе мероприятий – мастер-классы, встречи с ведущими специалистами, профориентационные тестирования, викторины и конкурсы. Ряд образовательных организаций проведут также беседы с родителями.– отметила Валентина Перегудова.Глава регионального ведомства напомнила, что традиционно Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится в октябре и апреле. Проект является частью федеральной профориентационной программы «Работай в России!» и направлен на привлечение молодых специалистов к работе на производственных предприятиях. Основная идея проекта: интерактивное знакомстве школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в регионе. Иркутская область является участником акции с октября 2016 года. Тогда профориентационные мероприятия прошли на 51 предприятии в 21 муниципальном образовании региона, их посетили более 3,2 тыс. школьников и студентов.