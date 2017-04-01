«Неделя без турникетов» пройдет в Приангарье с с 17 по 23 апреля

Иркутская область присоединилась к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В период с 17 по 23 апреля для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования региона свои двери откроют 83 предприятия. Мероприятия акции пройдут в 26 муниципальных образованиях Приангарья. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
По информации министра, в списке участников акции – ведущие компании региона, такие как ПАО «Иркутскэнерго», АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод», ОАО «Группа Илим», ОАО «Русал Братск», ОАО «Тыретский Солерудник», АО «Саянскхимпласт» и другие.
Ребята также посетят медицинские учреждения и предприятия пищевой промышленности, познакомятся с производством одежды и лекарственных препаратов, агропроизводством. Помимо экскурсий, в программе мероприятий – мастер-классы, встречи с ведущими специалистами, профориентационные тестирования, викторины и конкурсы. Ряд образовательных организаций проведут также беседы с родителями.– Акция «Неделя без турникетов» – это еще одна возможность убрать коммуникационный разрыв между образовательной системой и производством. Учащимся предлагается познакомиться с деятельностью современных предприятий, увидеть реальные условия труда и возможности для будущего трудоустройства, из первых уст, от специалистов, узнать особенности профессии. Ребята должны не только знать, какие направления сегодня востребованы в реальном секторе экономики, но и понимать, как они развиваются и как можно реализовать в них собственный потенциал, каковы перспективы той или иной отрасли,
– отметила Валентина Перегудова.
Глава регионального ведомства напомнила, что традиционно Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится в октябре и апреле. Проект является частью федеральной профориентационной программы «Работай в России!» и направлен на привлечение молодых специалистов к работе на производственных предприятиях. Основная идея проекта: интерактивное знакомстве школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в регионе. Иркутская область является участником акции с октября 2016 года. Тогда профориентационные мероприятия прошли на 51 предприятии в 21 муниципальном образовании региона, их посетили более 3,2 тыс. школьников и студентов.irkobl.ru