Ветераны стреляют точнее

Накануне Дня ветеранов органов внутренних дел в тире межмуниципального отдела МВД России «Усольский» состоялось лично-командное первенство по стрельбе из пистолета Макарова, в котором приняли участие команды ветеранов МВД и действующих сотрудниками полиции.
По итогам соревнований решением жюри победила команда ветеранов.
Первое место на огневом рубеже завоевал полковник полиции в отставке в прошлом начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Усольский» Сергей Ушаков. Серебро досталось подполковнику внутренней службы в отставке бывшему заместителю начальника отдела Сергею Румянцеву. Третье место занял подполковник милиции в отставке в прошлом заместитель начальника по кадрам Анатолий Драгунский.