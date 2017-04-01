Ветераны стреляют точнее

По итогам соревнований решением жюри победила команда ветеранов.Первое место на огневом рубеже завоевал полковник полиции в отставке в прошлом начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Усольский» Сергей Ушаков. Серебро досталось подполковнику внутренней службы в отставке бывшему заместителю начальника отдела Сергею Румянцеву. Третье место занял подполковник милиции в отставке в прошлом заместитель начальника по кадрам Анатолий Драгунский.

Реклама

__________________________

ТРЕБУЮТСЯ:

ПОЧТАЛЬОНЫ

ДЛЯ ДОСТАВКИ

ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"

30, 32, 34 мкр.

и поселок Старица

Тел. 52-29-55 __________________________

ВНИМАНИЕ!

Началась ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

"ВРЕМЯ"

на 2 полугодие

2017г.!

Тел. 52-29-55 __________________________

Альтернативные

цены подписки

на газеты:

"КОМСОМОЛЬСКАЯ

ПРАВДА" и

"АРГУМЕНТЫ

И ФАКТЫ"

Тел. 52-29-55 __________________________

Группе компании

"ОТ ФЕНЕЧКИ"

срочно требуется

творческий,

энергичный,

профессиональный

волшебник:

ПОВАР-КОНДИТЕР

т. 8-983-242-94-11