Кто станет лучшим работником системы образования в 2017 году?

Участие в торжественном открытии конкурсов приняли министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова, председатель Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Валентина Федосеева. Также поддержать коллег пришли победители региональных конкурсов «Учитель года – 2016» и «Воспитатель года – 2016» Елена Мякишева (учитель начальных классов Белой средней общеобразовательной школы Усольского района) и Елена Ташлыкова (учитель-логопед Уриковского детского сада).– обратилась к участникам конкурсов Валентина Перегудова.Министр напомнила, что региональные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года – 2017», «Воспитатель года – 2017», «Мастер года – 2017» традиционно проводятся в два этапа – заочный и очный. Для участия в заочном этапе пакеты конкурсных документов представили 29 учителей и 29 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Заочный этап конкурса «Учитель года – 2017» включал в себя три конкурсных задания: «Визитная карточка», «Интернет-ресурс» и эссе «Я – учитель». Участники заочного этапа конкурса «Воспитатель года – 2017» также представили документы к конкурсным заданиям: «Визитная карточка участника», «Интернет-ресурс», «Педагогическая находка» и эссе «Я – педагог». Претендентам на звание лучшего мастера профессионального обучения предлагалось представить методическое портфолио.С 17 по 21 апреля участникам конкурсов предстоит продемонстрировать свое мастерство, творческие способности и профессиональную находчивость в рамках конкурсных заданий очного этапа.«Учителя года» проведут урок и методический семинар, дадут мастер-класс, поучаствуют в педагогическом совете, представят образовательный проект и станут участниками круглого стола.«Лучшим воспитателям» необходимо провести педагогическое мероприятие с детьми, мастер-класс, выступить с публичной лекцией и принять участие в круглом столе «Профессиональный разговор».Очный этап конкурса «Мастер года» включает в себя выполнение тестовых заданий на знание нормативно-правовых, психолого-педагогических основ профессиональной деятельности, публичную самопрезентацию деятельности мастера по разработке программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса, проведение учебного занятия. Кроме того, претендентам на звание лучшего мастера года необходимо разработать и представить мультимедийную презентацию на заданную тему, а также продемонстрировать свое педагогическое и профессиональное мастерство в ходе мастер-класса.Торжественное подведение итогов регионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017» состоится 20 апреля, конкурсов «Учитель года – 2017» и «Воспитатель года – 2017» – 24 апреля.