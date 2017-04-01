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Кто станет лучшим работником системы образования в 2017 году?


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Сегодня, 12:03
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Кто станет лучшим работником системы образования в 2017 году?

В Иркутской области дан старт очным этапам региональных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года – 2017», «Воспитатель года – 2017», «Мастер года – 2017». Участие в состязаниях принимают 20 учителей, 15 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 20 представителей профессионального образования со всех муниципальных образований региона.

Участие в торжественном открытии конкурсов приняли министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова, председатель Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Валентина Федосеева. Также поддержать коллег пришли победители региональных конкурсов «Учитель года – 2016» и «Воспитатель года – 2016» Елена Мякишева (учитель начальных классов Белой средней общеобразовательной школы Усольского района) и Елена Ташлыкова (учитель-логопед Уриковского детского сада).

– В нашем быстро меняющемся мире профессии учителя, воспитателя по-прежнему нужны и важны, пожалуй, они даже становятся более актуальными. Сейчас у детей появляется все больше источников информации, как правильной, так и не очень. И наша с вами задача – научить их понимать эту информацию, правильно ее интерпретировать, жить в этом мире, быть гражданами нашей Родины. Нам необходимо всегда быть немножко впереди своих учеников, чтобы быть для них флагманом. Преподавательский труд непрост, но интересен. И вы – наша гордость, лучшие из лучших. Сегодня вы уже на финишной прямой самых крупных в регионе конкурсов профессионального мастерства в сфере образования. И каждому из вас я желаю, чтобы здесь у вас получилось все то, что вы себе задумали, – обратилась к участникам конкурсов Валентина Перегудова.

Министр напомнила, что региональные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года – 2017», «Воспитатель года – 2017», «Мастер года – 2017» традиционно проводятся в два этапа – заочный и очный. Для участия в заочном этапе пакеты конкурсных документов представили 29 учителей и 29 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Заочный этап конкурса «Учитель года – 2017» включал в себя три конкурсных задания: «Визитная карточка», «Интернет-ресурс» и эссе «Я – учитель». Участники заочного этапа конкурса «Воспитатель года – 2017» также представили документы к конкурсным заданиям: «Визитная карточка участника», «Интернет-ресурс», «Педагогическая находка» и эссе «Я – педагог». Претендентам на звание лучшего мастера профессионального обучения предлагалось представить методическое портфолио.

С 17 по 21 апреля участникам конкурсов предстоит продемонстрировать свое мастерство, творческие способности и профессиональную находчивость в рамках конкурсных заданий очного этапа.

«Учителя года» проведут урок и методический семинар, дадут мастер-класс, поучаствуют в педагогическом совете, представят образовательный проект и станут участниками круглого стола.

«Лучшим воспитателям» необходимо провести педагогическое мероприятие с детьми, мастер-класс, выступить с публичной лекцией и принять участие в круглом столе «Профессиональный разговор».

Очный этап конкурса «Мастер года» включает в себя выполнение тестовых заданий на знание нормативно-правовых, психолого-педагогических основ профессиональной деятельности, публичную самопрезентацию деятельности мастера по разработке программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса, проведение учебного занятия. Кроме того, претендентам на звание лучшего мастера года необходимо разработать и представить мультимедийную презентацию на заданную тему, а также продемонстрировать свое педагогическое и профессиональное мастерство в ходе мастер-класса.

Торжественное подведение итогов регионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017» состоится 20 апреля, конкурсов «Учитель года – 2017» и «Воспитатель года – 2017» – 24 апреля.

irkobl.ru
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