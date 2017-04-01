Объявлены даты конкурсов президентских грантов для НКО в 2017 году

Сумма, выделенная на проведение двух конкурсов из федерального бюджета, может быть увеличена с 4 до 7 млрд рублей.
Первый в 2017 году конкурс президентских грантов для некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, стартует 17 апреля. Прием заявок продлится до 31 мая.
На рассмотрение заявок будет отведено два месяца, результаты первого конкурса будут объявлены к 31 июля. Проекты некоммерческих организаций, победивших в первом конкурсе, должны стартовать не ранее 1 сентября. Проекты не будут ограничиваться конкретными рамками по срокам реализации, но должны закончиться не позднее 30 ноября 2018 года. «Мы даем возможность реализовывать проект до 15 месяцев. Возможно, когда-нибудь мы перейдем к практике более увеличенного срока»,
— рассказал генеральный директор фонда-оператора Илья Чукалин.
Всего в 2017 году будет проведено два грантовых конкурса. Второй конкурс объявят 16 августа, заявки на участие будут приниматься до 29 сентября. Результаты станут известны в ноябре, а проекты-победители могут стартовать уже с 1 декабря.
Источник: www.asi.org.ru