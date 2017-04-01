Отчитайсь!

Пришло время декларировать доходы за 2016 год
В 2016 г. в Ангарском городском округе декларации о доходах представили 14474 гражданина (в том числе 1392 предпринимателя, 7 глав крестьянско-фермерских хозяйств, 8 нотариусов, 59 адвокатов). Доходы от продажи имущества задекларировали 2174 налогоплательщика, имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилья заявили 8868 человек. Сумма налога к уплате по декларациям составила 16,1 млн. рублей, к возврату - почти 392 млн. рублей.
Граждане, получившие в прошлом году доходы, подлежащие декларированию, обязаны не позднее 2 мая представить декларации по налогу на доходы физических лиц. В обязательном порядке это должны сделать физические лица, получившие доходы по договорам аренды имущества; от продажи недвижимости и автотранспорта, которыми они владели менее трех лет; в виде выигрыша в лотерею или другие азартные игры (кроме выплат букмекерских контор и тотализатора) или подарка от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками.
Подать декларацию гражданин должен без какого-либо уведомления от налогового органа. Отсутствие у налогоплательщика по итогам налогового периода суммы налога к уплате не освобождает его от обязанности представлять декларацию по НДФЛ. Если декларация не будет представлена в установленный срок, налогоплательщика привлекут к налоговой ответственности в соответствии со ст. 119 НК РФ, минимальный размер штрафа 1 тысяча рублей. Неуплата налога приводит к начислению пени в соответствии с налоговым законодательством.
Ольга КАЗАКОВА,
заместитель начальника ИФНС России
по г. Ангарску
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30