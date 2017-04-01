Отчитайсь!

Пришло время декларировать доходы за 2016 год

Ольга КАЗАКОВА,

заместитель начальника ИФНС России

по г. Ангарску

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Граждане, получившие в прошлом году доходы, подлежащие декларированию, обязаны не позднее 2 мая представить декларации по налогу на доходы физических лиц. В обязательном порядке это должны сделать физические лица, получившие доходы по договорам аренды имущества; от продажи недвижимости и автотранспорта, которыми они владели менее трех лет; в виде выигрыша в лотерею или другие азартные игры (кроме выплат букмекерских контор и тотализатора) или подарка от лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками.Подать декларацию гражданин должен без какого-либо уведомления от налогового органа. Отсутствие у налогоплательщика по итогам налогового периода суммы налога к уплате не освобождает его от обязанности представлять декларацию по НДФЛ. Если декларация не будет представлена в установленный срок, налогоплательщика привлекут к налоговой ответственности в соответствии со ст. 119 НК РФ, минимальный размер штрафа 1 тысяча рублей. Неуплата налога приводит к начислению пени в соответствии с налоговым законодательством.