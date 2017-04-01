Что будет?

До 25 апреля идёт приём заявок
от трудовых коллективов на участие в первомайском шествии: здание администрации АГО: (площадь Ленина), кабинет № 60, тел. 50-40-40, почта: LukyanovaES@mail.angarsk-adm.ru.До 26 апреля идёт приём заявок от некоммерческих организаций культуры
на предоставление субсидий из бюджета АГО, управление по культуре (59 кв-л, дом 4, каб.304), тел.: 53-57-69, 50-41-50.
18 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК18.30 – спектакль Иркутского музыкального театра имени Н.М. ЗАГУРСКОГО «Дамский портной»,
ДК «Нефтехимик».
19 АПРЕЛЯ, СРЕДА18.00 – городской фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Под управлением любви»:
детская школа искусств № 3 (9 мрн), вход свободный.
20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ10. 00 – открытие выставки комнатных растений «Цветы в доме»,
музей Победы.13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Жизнь без кризисов»,
ДК «Современник», малый зал, вход свободный.20, 21 апреля, в 14.00, 22, 23 апреля, в 12.00 – всероссийская акция «АртКино»
(просмотр короткометражных документальных фильмов): центральная библиотека, отдел искусств (18 мрн, дом 1), вход свободный.
21 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА18.00 – праздничный концерт
в честь 30-летия хора «Камертон» ДШИ № 4: ДК «Энергетик».18.30 – спектакль театра «Чудак» «Ипотека и Вера, мать её»:
ДК «Нефтехимик, комната № 11.
19.00 - всероссийская акция «Библионочь»:
центральная городская библиотека; библиотека № 6 (8 мрн, дом 8); библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8); центральная детская библиотека имени ГАЙДАРА (с 18.00) .
22 АПРЕЛЯ, СУББОТА10.00 – международная акция «Тест по истории ВОВ»:
лицей № 2; педколледж; АнГТУ («Узел связи»), с собой иметь ручку, вход свободный.
13.00 – благотворительный концерт общественной организации «Близко к сердцу»: ДК «Нефтехимик»
(деньги от продажи билетов идут в помощь пациентам ангарского хосписа).15.00 – чемпионат и первенство АГО по тяжёлой атлетике:
манеж «Сибиряк», вход свободный.17.00 – юбилейный концерт,
посвящённый 25-летию ДЮЦ «Перспектива»: ДК «Современник».
23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ12.00 - городской фестиваль авторской песни "Апрельская капель-2017"
, ЦРТДиЮ "Гармония" (кв-л А), тел. 54-34-83, 54-59-11.13.00 – муниципальный фестиваль «Красная горка»:
ДК «Нива», село Савватеевка.17.00 – творческая встреча с Тагиром ХАМИТОВЫМ и спектакль театра «Родничок» «Час моржей»
(О. ЕРНЁВ): ДК «Нефтехимик», комната № 11.19.00 – спектакль театра «Факел» «Прошлым летом в Чулимске»
(А. ВАМПИЛОВ): 212 кв-л, дом 15.
18.30 – концерт Евгения ЮЖИНА,
24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
исполнителя классической музыки, романсов. ДК «Нефтехимик».