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Что будет?


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Вчера, 12:20
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До 25 апреля идёт приём заявок от трудовых коллективов на участие в первомайском шествии: здание администрации АГО: (площадь Ленина), кабинет № 60, тел. 50-40-40, почта: LukyanovaES@mail.angarsk-adm.ru.

До 26 апреля идёт приём заявок от некоммерческих организаций культуры на предоставление субсидий из бюджета АГО, управление по культуре (59 кв-л, дом 4, каб.304), тел.: 53-57-69, 50-41-50.

18 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

18.30 – спектакль Иркутского музыкального театра имени Н.М. ЗАГУРСКОГО «Дамский портной», ДК «Нефтехимик».

19 АПРЕЛЯ, СРЕДА

18.00 – городской фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов «Под управлением любви»: детская школа искусств № 3 (9 мрн), вход свободный.

20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

10. 00 – открытие выставки комнатных растений «Цветы в доме», музей Победы.

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Жизнь без кризисов», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

20, 21 апреля, в 14.00, 22, 23 апреля, в 12.00 – всероссийская акция «АртКино» (просмотр короткометражных документальных фильмов): центральная библиотека, отдел искусств (18 мрн, дом 1), вход свободный.

21 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

18.00 – праздничный концерт в честь 30-летия хора «Камертон» ДШИ № 4: ДК «Энергетик».

18.30 – спектакль театра «Чудак» «Ипотека и Вера, мать её»: ДК «Нефтехимик, комната № 11.

19.00 - всероссийская акция «Библионочь»: центральная городская библиотека; библиотека № 6 (8 мрн, дом 8); библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8); центральная детская библиотека имени ГАЙДАРА (с 18.00) .

22 АПРЕЛЯ, СУББОТА

10.00 – международная акция «Тест по истории ВОВ»: лицей № 2; педколледж; АнГТУ («Узел связи»), с собой иметь ручку, вход свободный.

13.00 – благотворительный концерт общественной организации «Близко к сердцу»: ДК «Нефтехимик» (деньги от продажи билетов идут в помощь пациентам ангарского хосписа).

15.00 – чемпионат и первенство АГО по тяжёлой атлетике: манеж «Сибиряк», вход свободный.

17.00 – юбилейный концерт, посвящённый 25-летию ДЮЦ «Перспектива»: ДК «Современник».

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 - городской фестиваль авторской песни "Апрельская капель-2017", ЦРТДиЮ "Гармония" (кв-л А), тел. 54-34-83, 54-59-11.

13.00 – муниципальный фестиваль «Красная горка»: ДК «Нива», село Савватеевка.

17.00 – творческая встреча с Тагиром ХАМИТОВЫМ и спектакль театра «Родничок» «Час моржей» (О. ЕРНЁВ): ДК «Нефтехимик», комната № 11.

19.00 – спектакль театра «Факел» «Прошлым летом в Чулимске» (А. ВАМПИЛОВ): 212 кв-л, дом 15.

24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

18.30 – концерт Евгения ЮЖИНА, исполнителя классической музыки, романсов. ДК «Нефтехимик».
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