Что будет?

18 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

19 АПРЕЛЯ, СРЕДА

20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

21 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

22 АПРЕЛЯ, СУББОТА

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

от трудовых коллективов на участие в первомайском шествии: здание администрации АГО: (площадь Ленина), кабинет № 60, тел. 50-40-40, почта: LukyanovaES@mail.angarsk-adm.ru.на предоставление субсидий из бюджета АГО, управление по культуре (59 кв-л, дом 4, каб.304), тел.: 53-57-69, 50-41-50.ДК «Нефтехимик».детская школа искусств № 3 (9 мрн), вход свободный.музей Победы.ДК «Современник», малый зал, вход свободный.(просмотр короткометражных документальных фильмов): центральная библиотека, отдел искусств (18 мрн, дом 1), вход свободный.в честь 30-летия хора «Камертон» ДШИ № 4: ДК «Энергетик».ДК «Нефтехимик, комната № 11.центральная городская библиотека; библиотека № 6 (8 мрн, дом 8); библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8); центральная детская библиотека имени ГАЙДАРА (с 18.00) .лицей № 2; педколледж; АнГТУ («Узел связи»), с собой иметь ручку, вход свободный.(деньги от продажи билетов идут в помощь пациентам ангарского хосписа).манеж «Сибиряк», вход свободный.посвящённый 25-летию ДЮЦ «Перспектива»: ДК «Современник»., ЦРТДиЮ "Гармония" (кв-л А), тел. 54-34-83, 54-59-11.ДК «Нива», село Савватеевка.(О. ЕРНЁВ): ДК «Нефтехимик», комната № 11.(А. ВАМПИЛОВ): 212 кв-л, дом 15.исполнителя классической музыки, романсов. ДК «Нефтехимик».