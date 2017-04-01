Стоять до посинения!

Началась выдача проездных билетов до дач

Ольга КРАСНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Действительно, сказать в защиту чиновников нечего. Большая очередь – человек сто, не меньше, в основном пожилые люди, все стоят или мостятся где придется – прямо на полу. В вестибюле установили стол, за которым сидит регистратор. На оформление проездного на одного дачника уходит 10-12 минут. Работника управления соцзащиты населения по Ангарскому району мы сразу и не заметили – Вера МАРТЫНЮК стоит, прижавшись к косяку, это её рабочее место – ни стула, ни стола, ни таблички.- говорит пенсионерка Людмила Николаевна. -В этот день на автостанции тоже была толпа. Проездные до садоводств выдавала девушка-регистратор, правда, она заверила нас, что завтра их будет двое.