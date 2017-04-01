.
,

Стоять до посинения!


0

Вчера, 12:52
 Количество просмотров: 156
    

Началась выдача проездных билетов до дач


Стоять до посинения!

- Что наша администрация ни организует, всё наперекосяк! – такими словами 17 апреля встретили нас люди, плотной толпой стоящие в МОРУЦе за проездными билетами.

Действительно, сказать в защиту чиновников нечего. Большая очередь – человек сто, не меньше, в основном пожилые люди, все стоят или мостятся где придется – прямо на полу. В вестибюле установили стол, за которым сидит регистратор. На оформление проездного на одного дачника уходит 10-12 минут. Работника управления соцзащиты населения по Ангарскому району мы сразу и не заметили – Вера МАРТЫНЮК стоит, прижавшись к косяку, это её рабочее место – ни стула, ни стола, ни таблички.

- Я буду до посинения стоять! - говорит пенсионерка Людмила Николаевна. - Утром зашла в соцзащиту, что в 18 микрорайоне, взяла там решение на поездки до дачи, в 9.30 приехала в МОРУЦ, но и сейчас впереди меня человек пятьдесят.

В этот день на автостанции тоже была толпа. Проездные до садоводств выдавала девушка-регистратор, правда, она заверила нас, что завтра их будет двое.

Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
«Серебро» на Кубке Сэнсэя в Тюмени
Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»
Когда всё ясно
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Группе компании
"ОТ ФЕНЕЧКИ"
срочно требуется
творческий,
энергичный,
профессиональный
волшебник:
ПОВАР-КОНДИТЕР
т. 8-983-242-94-11

Происшествия
Ангарчанка попалась на уловки мошенников
Тротиловые шашки, патроны и гранату нашли в подвале среди мусора
3 года за ложное сообщение о минировании Центрального рынка в Иркутске
Все новости категории

Общество
У внуков на руках
ВЫХОД В СВЕТ
Утро начинается с газеты
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (221)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru