Стоять до посинения!

Началась выдача проездных билетов до дач- Что наша администрация ни организует, всё наперекосяк! – такими словами 17 апреля встретили нас люди, плотной толпой стоящие в МОРУЦе за проездными билетами.
Действительно, сказать в защиту чиновников нечего. Большая очередь – человек сто, не меньше, в основном пожилые люди, все стоят или мостятся где придется – прямо на полу. В вестибюле установили стол, за которым сидит регистратор. На оформление проездного на одного дачника уходит 10-12 минут. Работника управления соцзащиты населения по Ангарскому району мы сразу и не заметили – Вера МАРТЫНЮК стоит, прижавшись к косяку, это её рабочее место – ни стула, ни стола, ни таблички. - Я буду до посинения стоять!
- говорит пенсионерка Людмила Николаевна. - Утром зашла в соцзащиту, что в 18 микрорайоне, взяла там решение на поездки до дачи, в 9.30 приехала в МОРУЦ, но и сейчас впереди меня человек пятьдесят.
В этот день на автостанции тоже была толпа. Проездные до садоводств выдавала девушка-регистратор, правда, она заверила нас, что завтра их будет двое.
Ольга КРАСНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА