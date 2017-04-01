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Утро начинается с газеты


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Вчера, 13:05
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Утро начинается с газеты

Наш тысячный подписчик Евгений Андреевич РАКОВСКИЙ каждый вторник, четверг и субботу начинает с пробежки. Бегает недалеко - до калитки своего дома в Старо-Байкальске, но с пользой - смотрит, принесли ли «Времянку». Дальше ритуал такой: Евгений Андреевич наливает стакан крепкого чая и внимательно читает газету, чтобы узнать, чем живет город.

Евгений Андреевич - зоотехник. Он родился и вырос в Куйтунском районе, мать - агроном, отчим - председатель колхоза, так что Женя с детства был приучен к сельскому труду, любил животных. Окончив сельхозинститут, работал зоотехником в разных районах Иркутской области, в 1973 году приехал в Савватеевку, а затем в Ангарск, где работал ведущим специалистом сельскохозяйственного отдела АМО. На пенсию ушел в звании «Почетный зоотехник».

Семья Раковских всегда держала домашних животных - корову, свиней, кур. Евгений Андреевич, как и положено хозяину с таким подворьем, весь день на ногах - рано вставал и поздно ложился. Но зато на столе всегда были свежие и экологически чистые продукты - молоко, сметана, яйца, сало. А еще овощи с огорода, ягоды и грибы (Евгений Андреевич любит ездить за ними на Байкал).

Как рассказывает жена Галина Григорьевна, её муж – большой специалист по выращиванию чеснока, перцев и моркови (посмотрите на фото, каждая морковка - штучный товар!). В доме Раковских из перцев делают простой, но вкусный салат: перцы нарезают, добавляют по вкусу чеснок и заливают сахарным сиропом.

Сейчас у Раковских горячая пора, они уже посадили рассаду лука, чеснока и редиски, теперь каждый день нужно открывать теплицу, поливать. Газета «Время» желает нашему тысячному подписчику богатого урожая и дарит сертификат в «Универмаг» на тысячу рублей.

Ольга КРАСНОВА,
фото из архива Евгения РАКОВСКОГО
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