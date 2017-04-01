Утро начинается с газеты

Ольга КРАСНОВА,

фото из архива Евгения РАКОВСКОГО

Евгений Андреевич - зоотехник. Он родился и вырос в Куйтунском районе, мать - агроном, отчим - председатель колхоза, так что Женя с детства был приучен к сельскому труду, любил животных. Окончив сельхозинститут, работал зоотехником в разных районах Иркутской области, в 1973 году приехал в Савватеевку, а затем в Ангарск, где работал ведущим специалистом сельскохозяйственного отдела АМО. На пенсию ушел в звании «Почетный зоотехник».Семья Раковских всегда держала домашних животных - корову, свиней, кур. Евгений Андреевич, как и положено хозяину с таким подворьем, весь день на ногах - рано вставал и поздно ложился. Но зато на столе всегда были свежие и экологически чистые продукты - молоко, сметана, яйца, сало. А еще овощи с огорода, ягоды и грибы (Евгений Андреевич любит ездить за ними на Байкал).Как рассказывает жена Галина Григорьевна, её муж – большой специалист по выращиванию чеснока, перцев и моркови (посмотрите на фото, каждая морковка - штучный товар!). В доме Раковских из перцев делают простой, но вкусный салат: перцы нарезают, добавляют по вкусу чеснок и заливают сахарным сиропом.Сейчас у Раковских горячая пора, они уже посадили рассаду лука, чеснока и редиски, теперь каждый день нужно открывать теплицу, поливать. Газета «Время» желает нашему тысячному подписчику богатого урожая и дарит сертификат в «Универмаг» на тысячу рублей.