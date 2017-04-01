ВЫХОД В СВЕТ

Каким ангарчане видят будущее



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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И пусть несколько лет назад тот настоящий паркет, который перед мероприятиями натирали мастикой, безжалостно заменили на современное покрытие, пусть музыка звучала из современной аппаратуры. Зато барышни с причёсками, веерами, ридикюлями, в бальных платьях и кавалеры во фраках были в точности из 19 века. Вход во Дворец культуры стал временным порталом – мы попали назад в прошлое.Организаторы бала, ведущие праздников Александра ТУМАНОВА и Марина ВИНОГРАДОВА, назвали этот бал «Назад в будущее» и объяснили нашей газете:Потанцевать мог любой желающий, однако увидеть объявление о наборе он должен был заранее – за полтора месяца. Именно столько длилась подготовка. Ведь это не дискотека. Старинные танцы требуют знания фигур, они упорядоченные, точные и изящные. Им обучали с раннего детства под руководством домашних учителей.Постичь старинное искусство в 21 веке удалось с помощью иркутских педагогов Александра и Юлии ОРЕХОВЫХ, руководителей студии старинного танца Antiquo More. Уже 14 лет они занимаются проведением балов в Иркутске. Мы спросили, зачем им это надо, и услышали недоуменное:Вообще никто из присутствующих так и не смог нам однозначно ответить на вопрос зачем, но у каждого начинали блестеть глаза и появлялась загадочная улыбка.С Ореховыми приехали на ангарский бал ещё 20 человек из студии. Всего желающих вернуться в прошлое набралось около ста человек.