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ВЫХОД В СВЕТ


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Вчера, 13:23
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Каким ангарчане видят будущее

Привычное сочетание «Дворец культуры» мы уже не делим в своём сознании на слова, даже небрежно так бросаем: «ДК». Но в минувшую субботу, 15 апреля, «Нефтехимик» выполнил свою основную функцию – стал дворцом, в колонном зале которого, на паркете, прошёл настоящий бал.

ВЫХОД В СВЕТ
“Паркетный” зал ДК “Нефтехимик” в этот вечер выглядел как дворянское собрание.

И пусть несколько лет назад тот настоящий паркет, который перед мероприятиями натирали мастикой, безжалостно заменили на современное покрытие, пусть музыка звучала из современной аппаратуры. Зато барышни с причёсками, веерами, ридикюлями, в бальных платьях и кавалеры во фраках были в точности из 19 века. Вход во Дворец культуры стал временным порталом – мы попали назад в прошлое.

Организаторы бала, ведущие праздников Александра ТУМАНОВА и Марина ВИНОГРАДОВА, назвали этот бал «Назад в будущее» и объяснили нашей газете:

- Этот бал не точная реконструкция прошлого, а вполне современное мероприятие. Мы проводим его с целью вернуть эту традицию. Мы мечтаем, что выпускники будут прощаться со школой именно так - красиво. Мы показываем, что большие торжества можно проводить не только объедаясь в ресторанах.

Потанцевать мог любой желающий, однако увидеть объявление о наборе он должен был заранее – за полтора месяца. Именно столько длилась подготовка. Ведь это не дискотека. Старинные танцы требуют знания фигур, они упорядоченные, точные и изящные. Им обучали с раннего детства под руководством домашних учителей.

ВЫХОД В СВЕТ
Бал – мероприятие женское. Кавалеров не хватало.

Постичь старинное искусство в 21 веке удалось с помощью иркутских педагогов Александра и Юлии ОРЕХОВЫХ, руководителей студии старинного танца Antiquo More. Уже 14 лет они занимаются проведением балов в Иркутске. Мы спросили, зачем им это надо, и услышали недоуменное:

- А зачем вообще человек тянется к прекрасному?

Вообще никто из присутствующих так и не смог нам однозначно ответить на вопрос зачем, но у каждого начинали блестеть глаза и появлялась загадочная улыбка.

С Ореховыми приехали на ангарский бал ещё 20 человек из студии. Всего желающих вернуться в прошлое набралось около ста человек.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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