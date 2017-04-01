У внуков на руках

Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КНЯЗЕВА

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Старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка» будет дан в Ангарске 27 апреля у музея Победы. Символ праздника раздадут участникам акции – образовательным учреждениям и волонтёрам. Но только тем, кто своевременно подал заявку.- пояснила главный специалист отдела по молодежной политике Наталья УСОВА.Чтобы принять участие в «Бессмертном полку», никуда заявляться не нужно. В отличие от прошлого года, когда нужна была не только своевременная заявка на участие, но и штендер с фотографией или данными фронтовика.- рассказала нашей газете главный специалист управления по культуре и молодёжной политике Татьяна ГОРНАКОВА.В среднем фото обойдётся в 300-400 рублей. В Иркутске затраты снизили за счёт того, что библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского взяла на себя обязанность бесплатно цифровать фотографии. Однако за печать всё же придётся заплатить.