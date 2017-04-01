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У внуков на руках


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Вчера, 13:35
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До главного майского праздника, Дня Победы, осталось меньше месяца. О том, как поучаствовать в народных и уже полюбившихся акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», нашей газете рассказали их организаторы.

У внуков на руках
Бессмертная колонна идёт сразу после военной. Оформить портрет можно в любом стиле.
Фото Николая СТЕРНИНА


Старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка» будет дан в Ангарске 27 апреля у музея Победы. Символ праздника раздадут участникам акции – образовательным учреждениям и волонтёрам. Но только тем, кто своевременно подал заявку.

- Волонтёры расписывают нам, что и где они хотят провести, сколько планируется людей. Исходя из этих данных мы раздаём им ленты, которые и попадут горожанам на этих мероприятиях. В прошлом году мы раздали около 10 тысяч лент, - пояснила главный специалист отдела по молодежной политике Наталья УСОВА.

Чтобы принять участие в «Бессмертном полку», никуда заявляться не нужно. В отличие от прошлого года, когда нужна была не только своевременная заявка на участие, но и штендер с фотографией или данными фронтовика.

- Чтобы пронести портрет своего ветерана, нужно только прийти в день акции. Печать специальных штендеров – по желанию. У кого-то денег нет, кто-то не хочет цифровать старинную фотографию. Мы не ограничиваем людей, можно прийти с тем, что есть – фото из личного альбома, распечатанный плакат или просто лист с данными фронтовика, - рассказала нашей газете главный специалист управления по культуре и молодёжной политике Татьяна ГОРНАКОВА.

В среднем фото обойдётся в 300-400 рублей. В Иркутске затраты снизили за счёт того, что библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского взяла на себя обязанность бесплатно цифровать фотографии. Однако за печать всё же придётся заплатить.

Ольга КНЯЗЕВА

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Вчера, 13:51 - VladPpEburg написал(а):
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Вчера, 21:06 - Edwinnox написал(а):
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