Итоги конкурса «Безопасное колесо» в Ангарске

29 школ города подали заявки на участие в этом конкурсе, включавшего такие номинации, как «Знатоки правил дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи», «Выступление агитбригад».Жюри состязаний отметило, что с каждым годом растет уровень подготовки ребят, большинство из которых активно помогают в работе инспекторам ГИБДД. Это и участие в профилактических рейдах по работе с пешеходами и водителями, и пропаганда безопасности дорожного движения в детских садах и школах.Победители и участники награждены памятными кубками, грамотами и призами.