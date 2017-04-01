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Итоги конкурса «Безопасное колесо» в Ангарске


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Сегодня, 11:44
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Итоги конкурса «Безопасное колесо» в Ангарске

Госавтоинспекция Ангарска совместно с управлением образования Ангарского городского округа и центром детского и юношеского творчества «Гармония» подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо 2017».

29 школ города подали заявки на участие в этом конкурсе, включавшего такие номинации, как «Знатоки правил дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи», «Выступление агитбригад».

Жюри состязаний отметило, что с каждым годом растет уровень подготовки ребят, большинство из которых активно помогают в работе инспекторам ГИБДД. Это и участие в профилактических рейдах по работе с пешеходами и водителями, и пропаганда безопасности дорожного движения в детских садах и школах.

Победители и участники награждены памятными кубками, грамотами и призами.

По информации ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу
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