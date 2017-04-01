Итоги конкурса «Безопасное колесо» в Ангарске

Госавтоинспекция Ангарска совместно с управлением образования Ангарского городского округа и центром детского и юношеского творчества «Гармония» подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо 2017».
29 школ города подали заявки на участие в этом конкурсе, включавшего такие номинации, как «Знатоки правил дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи», «Выступление агитбригад».
Жюри состязаний отметило, что с каждым годом растет уровень подготовки ребят, большинство из которых активно помогают в работе инспекторам ГИБДД. Это и участие в профилактических рейдах по работе с пешеходами и водителями, и пропаганда безопасности дорожного движения в детских садах и школах.
Победители и участники награждены памятными кубками, грамотами и призами.По информации ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу