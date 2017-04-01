Вскрылась Лена

Проведена заблаговременная передислокация 4 оперативных групп и спасателей в паводкоопасные районы - Качугский, Жигаловский, Тайшетский, Чунский. Накануне в Тайшетском районе были проведены работы по ослаблению ледовых полей.Территориальная подсистема РСЧС Иркутской области к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации готова. Общая группировка сил и средств составляет более 10 тысяч человек, 1,5 тысячи единиц техники.Обстановка на сегодняшний день стабильная, подтопленных населенных пунктов нет.