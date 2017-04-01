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Вскрылась Лена


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Сегодня, 12:11
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Вскрылась Лена

В Иркутской области произошло вскрытие реки Лена - кромка льда находится в районе н.п. Верхоленск в 35 километрах ниже н.п. Качуг. Паводковая ситуация, по информации специалистов, развивается в соответствии с прогнозом, ее мониторинг осуществляется силами государственной наблюдательной сети, состоящей из 135 стационарных и 27 временных гидрологических постов.

Проведена заблаговременная передислокация 4 оперативных групп и спасателей в паводкоопасные районы - Качугский, Жигаловский, Тайшетский, Чунский. Накануне в Тайшетском районе были проведены работы по ослаблению ледовых полей.

Территориальная подсистема РСЧС Иркутской области к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации готова. Общая группировка сил и средств составляет более 10 тысяч человек, 1,5 тысячи единиц техники.

Обстановка на сегодняшний день стабильная, подтопленных населенных пунктов нет.

38.mchs.gov.ru
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