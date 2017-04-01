«Лучший детский писатель года» из Бодайбо

Герман Наумов, работающий под творческим псевдонимом Иван Рассказов, перевел свои произведения на разные языки мира и неоднократно становился обладателем и других литературных наград. Так, он был удостоен звания лауреата Национальной литературной премии – «Писатель года-2014», награжден международной медалью имени Адама Мицкевича, учреждённой Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Герман Евгеньевич живёт в городе Бодайбо Иркутской области, является Членом союза писателей России, Членом правления Московского офиса Интернационального союза писателей, Председателем Бодайбинской Организации Всероссийского общества инвалидов, членом президиума Иркутского регионального Всероссийского общества инвалидов.