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«Лучший детский писатель года» из Бодайбо


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Сегодня, 12:22
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«Лучший детский писатель года» из Бодайбо

Бодайбинский литератор Герман Наумов стал лучшим детским писателем года по версии Интернационального союза писателей. Участвуя в VI Международном открытом ежегодном музыкально-литературном фестивале «ЯЛОС» им. Льва Болдова, который проходил в Ялте в марте 2017 года, автор получил гран-при в номинации «Детская литература». Жюри отметило глубокие эмоциональные рассказы о детских судьбах во время Великой Отечественной войны.

Герман Наумов, работающий под творческим псевдонимом Иван Рассказов, перевел свои произведения на разные языки мира и неоднократно становился обладателем и других литературных наград. Так, он был удостоен звания лауреата Национальной литературной премии – «Писатель года-2014», награжден международной медалью имени Адама Мицкевича, учреждённой Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Герман Евгеньевич живёт в городе Бодайбо Иркутской области, является Членом союза писателей России, Членом правления Московского офиса Интернационального союза писателей, Председателем Бодайбинской Организации Всероссийского общества инвалидов, членом президиума Иркутского регионального Всероссийского общества инвалидов.

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