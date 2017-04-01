«Таёжное» зовёт на жительство

Свободная земля есть не только на Дальнем Востоке«Слышали, что недалеко от нашего города находится уникальное экопоселение: чистый воздух и нетронутая природа. Хорошо бы приобрести там для своей семьи земельный участок. Как это сделать?» (из телефонного звонка в редакцию нашей газеты).Для хорошей жизни часто нужен наш труд, а не большие деньги.
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Как мы поняли, речь идет о садоводстве «Таежное». Мы побывали там в эти весенние дни, сибирская природа великолепна в любое время года. Однако выезжали оттуда с великим трудом. Занесенные снегом дороги растаяли: ни подняться в горку, ни спуститься, на машине мы просто плыли. А всего на сутки раньше, чтобы выехать, соседи долго расчищали сугробы. Те, кто встретился нам верхом на конях, обогнали нас без проблем. Интересное место: сегодня всё и вся засыпает беспросветный снег, а завтра на солнце плюс десять. Но здесь это в порядке вещей, люди ведут себя согласно погоде.
В «Таежном» действительно есть много плюсов. Плодородная земля, в основном суглинистая. Подходит для всех садовых культур. Растут персики, абрикосы, не говоря уже о яблонях. Большое разнообразие ягодных кустарников. Многокилометровые склоны спускаются вниз один к другому, и это одна из причин, почему здесь всегда тепло. Когда поднимаешься на верхние участки, кажется, что встречаешься с небом.
От Ангарска до садоводства сорок километров. Вдоль трассы, что ведет на Тальяны, оно остается слева, в глубине густого леса. Противоположная граница близка к Савватеевке, эта часть в настоящее время не заселена. Особенности «Таежного» не только в природных богатствах. Они как были, так и есть. А вот история пребывания на этой земле людей складывалась крайне трудно.
В 1990 году Ангарский электролизный химический комбинат организовал два садоводческих товарищества - «Таежное» и «Русские березы». Много воды утекло с тех пор. «Русские березы», что расположены недалеко от Савватеевки, в первые же годы стали жить припеваючи со светом и централизованным водоснабжением. «Таежное» на много лет вперед осталось без электричества, а значит, и без воды. Вода-то есть, но как ее накачать?
Руководителям АЭХК были хорошо знакомы эти места, они ездили сюда на охоту, оценили и лес, и микроклимат. И когда началась очередная волна выделения земель под садоводства, решили вопрос в вышестоящих инстанциях. Оформили 534 гектара под строительство коттеджного поселка: 2,5 тысячи участков по пятнадцать соток каждый. Провели не одну геологоразведку. Масштабы впечатляли, делали всё с размахом: деньги были, энтузиазм коллектива тоже. Это был настоящий лакомый кусок. Заключили договор с автоколонной 1948, и рейс за рейсом отправлялись автобусы от ДК «Современник» с хорошо организованными пассажирами. Я пишу об этом не со слов, я все это видела, работала тогда на комбинате.
Руководители искренне хотели вывезти своих рабочих на свежий воздух, планировали прямо из коттеджного поселка возить людей до цехов на служебном транспорте. Обеспечили строительство кое-какой необходимой техникой. И построили бы, и теперь эти края были бы обжитыми, если бы… не перестройка, если бы взялся за это дело комбинат лет на пять раньше - таково общее мнение. Сменился государственный строй, приведший к закрытию и обнищанию огромных производств, без средств и без зарплаты остался тогда и богатый в Ангарске АЭХК. Отказался от отведенной земли на коттеджный поселок как от несбыточной мечты.
Активная жизнь в лесу заглохла, люди бросали разработанные участки с горькими слезами. Они были счастливы ползать, как муравьи, на таежных просторах, чистый воздух после производственных цехов опьянял и успокаивал. Били (бьют и сегодня) родники с целебной водой, росли сплошь папоротник и черемша. Грибы, какие только есть, даже белые и лисички. Как-то сразу у всех задалась садовая земляника, собирали ее ведрами. Собирают и сейчас те, кто не уехал искать в других местах готовую инфраструктуру.
Людмила РОССОВА
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