«Таёжное» зовёт на жительство

Свободная земля есть не только на Дальнем Востоке

Фото www.dacha.ru

Людмила РОССОВА

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Как мы поняли, речь идет о садоводстве «Таежное». Мы побывали там в эти весенние дни, сибирская природа великолепна в любое время года. Однако выезжали оттуда с великим трудом. Занесенные снегом дороги растаяли: ни подняться в горку, ни спуститься, на машине мы просто плыли. А всего на сутки раньше, чтобы выехать, соседи долго расчищали сугробы. Те, кто встретился нам верхом на конях, обогнали нас без проблем. Интересное место: сегодня всё и вся засыпает беспросветный снег, а завтра на солнце плюс десять. Но здесь это в порядке вещей, люди ведут себя согласно погоде.В «Таежном» действительно есть много плюсов. Плодородная земля, в основном суглинистая. Подходит для всех садовых культур. Растут персики, абрикосы, не говоря уже о яблонях. Большое разнообразие ягодных кустарников. Многокилометровые склоны спускаются вниз один к другому, и это одна из причин, почему здесь всегда тепло. Когда поднимаешься на верхние участки, кажется, что встречаешься с небом.От Ангарска до садоводства сорок километров. Вдоль трассы, что ведет на Тальяны, оно остается слева, в глубине густого леса. Противоположная граница близка к Савватеевке, эта часть в настоящее время не заселена. Особенности «Таежного» не только в природных богатствах. Они как были, так и есть. А вот история пребывания на этой земле людей складывалась крайне трудно.В 1990 году Ангарский электролизный химический комбинат организовал два садоводческих товарищества - «Таежное» и «Русские березы». Много воды утекло с тех пор. «Русские березы», что расположены недалеко от Савватеевки, в первые же годы стали жить припеваючи со светом и централизованным водоснабжением. «Таежное» на много лет вперед осталось без электричества, а значит, и без воды. Вода-то есть, но как ее накачать?Руководителям АЭХК были хорошо знакомы эти места, они ездили сюда на охоту, оценили и лес, и микроклимат. И когда началась очередная волна выделения земель под садоводства, решили вопрос в вышестоящих инстанциях. Оформили 534 гектара под строительство коттеджного поселка: 2,5 тысячи участков по пятнадцать соток каждый. Провели не одну геологоразведку. Масштабы впечатляли, делали всё с размахом: деньги были, энтузиазм коллектива тоже. Это был настоящий лакомый кусок. Заключили договор с автоколонной 1948, и рейс за рейсом отправлялись автобусы от ДК «Современник» с хорошо организованными пассажирами. Я пишу об этом не со слов, я все это видела, работала тогда на комбинате.Руководители искренне хотели вывезти своих рабочих на свежий воздух, планировали прямо из коттеджного поселка возить людей до цехов на служебном транспорте. Обеспечили строительство кое-какой необходимой техникой. И построили бы, и теперь эти края были бы обжитыми, если бы… не перестройка, если бы взялся за это дело комбинат лет на пять раньше - таково общее мнение. Сменился государственный строй, приведший к закрытию и обнищанию огромных производств, без средств и без зарплаты остался тогда и богатый в Ангарске АЭХК. Отказался от отведенной земли на коттеджный поселок как от несбыточной мечты.Активная жизнь в лесу заглохла, люди бросали разработанные участки с горькими слезами. Они были счастливы ползать, как муравьи, на таежных просторах, чистый воздух после производственных цехов опьянял и успокаивал. Били (бьют и сегодня) родники с целебной водой, росли сплошь папоротник и черемша. Грибы, какие только есть, даже белые и лисички. Как-то сразу у всех задалась садовая земляника, собирали ее ведрами. Собирают и сейчас те, кто не уехал искать в других местах готовую инфраструктуру.