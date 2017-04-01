Спорь, если уверен

Беседовала

Елена ДОЛГИХ

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Процедура такова: декларацию вы сдаете только по месту регистрации (прописки в паспорте), а не по месту фактического проживания. К примеру, если прописаны в Балаганске, а фактически живете и работаете в Ангарске, декларацию представляете в балаганскую налоговую инспекцию. Вместе с декларацией формы 3-НДФЛ в обязательном порядке представляете справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ. Данная справка должна отражать ваши реальные доходы. Не надо думать, что если вам составили справку с завышенным НДФЛ (такое иногда случается), то и налог вам вернут в большем размере. Каждый налогоплательщик должен понимать, что у него есть не только право, но и ответственность за достоверность представленных в налоговую инспекцию документов. Статьей 126 Налогового кодекса РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере одной тысячи рублей за представление документов в налоговый орган с заведомо недостоверными сведениями. Надо понимать, что сегодня налоговой инспекции легко узнать, когда и в каком месте работы вы получали доходы.Доходы, которые вы получали из других источников, также должны быть отражены в справке формы 2-НДФЛ. К примеру, вы работаете в трех местах, значит, с каждого места работы получаете по справке. Справка 2-НДФЛ – документ установленного образца, и сегодня произошли изменения по форме ее заполнения. Порядок заполнения должен знать бухгалтер вашего учреждения, но, получив такую справку, вы должны сами проверить, соответствуют ли действительности указанные в ней данные. Если 2-НДФЛ не соответствует требованиям законодательства, налоговая инспекция имеет право по этому формальному признаку не принять справку или отказать вам в возмещении.Надо отметить, что НДФЛ возвращается из бюджета в пределах заработанного вами НДФЛ за предыдущий календарный год. НДФЛ возвращают по результатам камеральной проверки налоговой инспекции. В течение двух месяцев документы проверяют на соответствие требованиям законодательства по форме и содержанию. Если вы ранее, например, уже покупали квартиру и выбрали установленный лимит в 2 миллиона рублей, но снова заявляете налоговый вычет, налоговая инспекция имеет основание вам отказать. Вынося решение об отказе, налоговый орган должен составить акт камеральной проверки и представить его вам любым доступным способом. Если налоговая инспекция отправила вам акт почтой и в течение 6 дней вы его не получили, это ваши проблемы. По Налоговому кодексу будет считаться, что вы получили уведомление. Надо знать, что когда приходят письма из налоговой, конверт выбрасывать нельзя. Это тоже документ. Именно по нему можно определить, когда налоговая отправляла и когда вы получили, это имеет большое значение в судебном процессе при разрешении спора.Предположим, вы получили акт налоговой проверки и не согласны с тем, что вам не будут производиться налоговые вычеты. У вас есть право (не обязанность!) на акт налоговой проверки написать жалобу в месячный срок. Данную жалобу вы отправляете в ту налоговую инспекцию, которая составляла этот акт. В статье 138 Налогового кодекса расписан порядок обжалования актов налоговых органов. На сегодня накоплена огромная практика, когда физические лица выиграли спор с налоговой инспекцией (можно все это найти в Интернете). Итак, пишете жалобу в налоговый орган, даете ссылки на нормы права, подтверждающие вашу позицию. Можете представить дополнительные документы. После этого вас пригласят на комиссию по результатам проверки. Вы приходите либо сами, либо пригласите сведущего в этих вопросах специалиста (юриста, адвоката). На комиссии разбираются, что явилось основанием составления акта и есть ли основания для его отмены. Обязательно составляется протокол комиссионного заседания. Вы знакомитесь с протоколом, если есть претензии к его составлению и содержанию, вы его не подписываете, имеете право возразить на этот протокол как в устной, так и в письменной форме. Это так называемая досудебная процедура урегулирования налоговых споров, она подробно описана Налоговым кодексом.