Связали бренд

Подведены итоги конкурса на лучший сувенир в стиле бренда Ангарска

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

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Участвовали в конкурсе несколько предприятий, несколько народных умелиц и исправительные учреждения, где, как известно, полно талантов. Там в стиле нашего бренда сделали и скульптуры, и календари, и светильники. Что, между прочим, довольно символично. Однако победителями стали несудимые мастерицы и сотрудники Художественного центра. Ирина ВАРЛАМОВА связала на машинке шарф в брендовых цветах. Тут же возникла идея в эти шарфы нарядить ангарскую хоккейную команду «Ермак». Надежда ЛИХОВСКАЯ, Оксана ДИКАЯ, Екатерина МОИСЕЕВА также стали победительницами в разных номинациях и получили дипломы. Отдельное спасибо сказали Худцентру за сувенирный блокнот. Получилось и правда красиво, только в штучном экземпляре и при ручном изготовлении очень дорого.