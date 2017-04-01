Связали бренд

Подведены итоги конкурса на лучший сувенир в стиле бренда АнгарскаСделать любую вещь брендовой очень легко.
Фото Николая СТЕРНИНАКонкурс был объявлен администрацией АГО с целью продвижения нового бренда нашего города в массы. В итоге на участие в конкурсе по трём номинациям (сувенир-игрушка, деловой подарок и креативный сувенир) поступили 23 заявки. Выбрали семерых победителей.
Участвовали в конкурсе несколько предприятий, несколько народных умелиц и исправительные учреждения, где, как известно, полно талантов. Там в стиле нашего бренда сделали и скульптуры, и календари, и светильники. Что, между прочим, довольно символично. Однако победителями стали несудимые мастерицы и сотрудники Художественного центра. Ирина ВАРЛАМОВА связала на машинке шарф в брендовых цветах. Тут же возникла идея в эти шарфы нарядить ангарскую хоккейную команду «Ермак». Надежда ЛИХОВСКАЯ, Оксана ДИКАЯ, Екатерина МОИСЕЕВА также стали победительницами в разных номинациях и получили дипломы. Отдельное спасибо сказали Худцентру за сувенирный блокнот. Получилось и правда красиво, только в штучном экземпляре и при ручном изготовлении очень дорого.
Анастасия КУРМАЗОВА
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