7 миллионов на парк

Хорошая новость: в федеральном проекте по обустройству городских парков в 2017 году будут участвовать семь городов Иркутской области – Ангарск, Свирск, Киренск, Нижнеудинск, Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское.О великих планах преображения сквера у Дворца ветеранов «Победа» напоминает площадка под -обещали! - светомузыкальный фонтан.
Фото Николая СТЕРНИНА
На всю семерку запланировано 24,9 млн. рублей. Из них 16,7 млн. из федерального, 8,2 млн. из областного бюджета. Всем участникам проекта до 1 июля нужно провести общественные обсуждения, чтобы утвердить дизайн-проекты благоустройства парков, а до конца года завершить работы.
По предварительным данным, Ангарск получит 7 миллионов рублей. Куда и как эти деньги будут потрачены? - Максимальное количество заявок ангарчане подали по парку имени 10-летия Ангарска. Он в нашем городе самый неухоженный. На деньги федерального проекта мы планируем сделать в этом парке велосипедную дорожку, соединив улицу Набережную и выход в 95 квартал (это первый этап работы по набережной), и открытую танцплощадку для проведения различных мероприятий. Как показывает опыт других парков, танцплощадки в Ангарске пользуются большим спросом,
- считает Василина ШУНОВА, начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа.
Напомним нашим читателям, что в конце 2016 года во Дворце ветеранов «Победа» общественности представили концепцию парка имени 10-летия Ангарска. Согласно концепции зеленая зона площадью около 180 тысяч кв. метров должна стать местом притяжения для жителей города: площадки для большого тенниса, веревочный парк, ботанический сад с искусственным водоёмом, колесо обозрения. Успех концепции, по мнению разработчиков, кроется в правильном функциональном разделении парка, вся территория будет разбита на четыре зоны: спортивно-оздоровительный сектор, культурно-развлекательный, хозяйственно-бытовой и сектор отдыха.
Ольга КРАСНОВА
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