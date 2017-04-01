7 миллионов на парк

Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КРАСНОВА

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На всю семерку запланировано 24,9 млн. рублей. Из них 16,7 млн. из федерального, 8,2 млн. из областного бюджета. Всем участникам проекта до 1 июля нужно провести общественные обсуждения, чтобы утвердить дизайн-проекты благоустройства парков, а до конца года завершить работы.По предварительным данным, Ангарск получит 7 миллионов рублей. Куда и как эти деньги будут потрачены?- считает Василина ШУНОВА, начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа.Напомним нашим читателям, что в конце 2016 года во Дворце ветеранов «Победа» общественности представили концепцию парка имени 10-летия Ангарска. Согласно концепции зеленая зона площадью около 180 тысяч кв. метров должна стать местом притяжения для жителей города: площадки для большого тенниса, веревочный парк, ботанический сад с искусственным водоёмом, колесо обозрения. Успех концепции, по мнению разработчиков, кроется в правильном функциональном разделении парка, вся территория будет разбита на четыре зоны: спортивно-оздоровительный сектор, культурно-развлекательный, хозяйственно-бытовой и сектор отдыха.