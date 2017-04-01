Только для активных

Что можно сделать для своего двора?Каждый житель, выходя из подъезда своего дома, хочет ступить не в лужу, а на асфальтированную дорожку. Чтобы во дворе была песочница, волейбольная площадка и хоккейный корт. А еще чистота, газоны и лавочки.15 апреля совет дома № 17 микрорайона 8 организовал праздник. Народу собралось немного. С такой активностью будут ли люди участвовать в конкурсе по благоустройству дворов?
Фото Валерия ГУДИЛОВА
Информация о том, что в 2017 году на благоустройство дворов будут потрачены миллионы, порадовала многих ангарчан. Это проект «Единой России».
На реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год заложено 89 миллионов 200,7 тысячи рублей. Из них: 45 миллионов 252,9 тысячи рублей – из федерального бюджета, 35 миллионов 027,7 тысячи - из бюджета Иркутской области, 8 миллионов 920,1 тысячи - из бюджета АГО.
По информации Василины ШУНОВОЙ, начальника управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи, ремонт проездов во дворах будет предусмотрен вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся. Но жильцам, чтобы попасть в программу, надо проявить активность и включиться в работу по благоустройству своей территории.
По словам Валерия ГУДИЛОВА, председателя многоквартирного дома № 17 микрорайона 8, ангарчан, желающих попасть в программу по благоустройству дворов, довольно много. Людей вдохновляет расширение парковочных зон, ремонт внутридворовых дорог, установка детских городков. Но знают ли они, что ответственность за содержание этого имущества ложится на плечи собственников жилья? Валерий Гудилов проблемы в этом не видит. - По содержанию тех же детских городков и уборки их территории с управляющей компанией договориться не трудно, так как суммы на уборку территории на текущий ремонт уже заложены. Самое сложное - с жильцами соседних домов договориться. Например, зачем у каждого дома свой детский городок строить? У нас во дворе четыре дома, можно сделать одну спортивную площадку, одну детскую. Было бы здорово, если бы вместе решили и внутридворовую дорогу отремонтировать. Но наши соседи - люди инертные, ждут, что кто-то им что-то сделает. К тому же сегодня доверие к власти нулевое. Многие сомневаются, что слова наших чиновников станут делом. Не понимая, что для этого нам самим надо шевелиться и власть шевелить.
Ольга КРАСНОВА
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