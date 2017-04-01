Только для активных

Что можно сделать для своего двора?

Фото Валерия ГУДИЛОВА

Ольга КРАСНОВА

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Информация о том, что в 2017 году на благоустройство дворов будут потрачены миллионы, порадовала многих ангарчан. Это проект «Единой России».На реализацию подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год заложено 89 миллионов 200,7 тысячи рублей. Из них: 45 миллионов 252,9 тысячи рублей – из федерального бюджета, 35 миллионов 027,7 тысячи - из бюджета Иркутской области, 8 миллионов 920,1 тысячи - из бюджета АГО.По информации Василины ШУНОВОЙ, начальника управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи, ремонт проездов во дворах будет предусмотрен вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся. Но жильцам, чтобы попасть в программу, надо проявить активность и включиться в работу по благоустройству своей территории.По словам Валерия ГУДИЛОВА, председателя многоквартирного дома № 17 микрорайона 8, ангарчан, желающих попасть в программу по благоустройству дворов, довольно много. Людей вдохновляет расширение парковочных зон, ремонт внутридворовых дорог, установка детских городков. Но знают ли они, что ответственность за содержание этого имущества ложится на плечи собственников жилья? Валерий Гудилов проблемы в этом не видит.