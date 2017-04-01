Всему голова

Как слесарь помог Ленину не потерять лицо

Ольга КНЯЗЕВА,

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- поспешил заверить нас Павел. -Бюст вождя Павел нашёл на помойке в микрорайоне Новый-4. Лица не было, в него стреляли, чтобы разрушить. Но по лысине-то сразу понятно, что это Ленин.Чтобы спасти историю, пришлось нанимать кран-борт - голова вождя весит несколько тонн. Место для неё нашлось сразу – на дачном участке. Специально для бюста Павел соорудил постамент из найденных там же, на помойке, бетонных блоков. Водрузили бюст и начали думать, что с ним делать дальше.Среди грядок, конечно, бюст смотрится непривычно, но Павел уверен, что приживётся.Через месяц после того, как памятник нашёл своё место, с этой же помойки принесли герб. Его тоже пришлось восстанавливать. Сейчас серп и молот красуются с тыльной стороны постамента.