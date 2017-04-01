Всему голова

Как слесарь помог Ленину не потерять лицоЛысую голову вождя пролетариата, возвышающуюся над забором одного из дачных участков садоводства «Любитель» за ДК «Современник», видно сразу. Она уже успела стать здесь местной достопримечательностью. С помойки бюст Ленина размером с хорошего телёнка к себе на участок приволок 53-летний автослесарь Павел НАЛБАДЯН. Говорит, искал бетонные блоки для устройства участка, случайно нашёл бюст Ильича. Пришлось забирать.За реставрацию Ленина взялись все соседи. На фото Александр, он помогал не только довезти бюст, но и соорудить постамент.- Я не коммунист,
- поспешил заверить нас Павел. - Хотя раньше комсомольцем был. Это ведь наша история, как её можно выбрасывать!
Бюст вождя Павел нашёл на помойке в микрорайоне Новый-4. Лица не было, в него стреляли, чтобы разрушить. Но по лысине-то сразу понятно, что это Ленин.
Чтобы спасти историю, пришлось нанимать кран-борт - голова вождя весит несколько тонн. Место для неё нашлось сразу – на дачном участке. Специально для бюста Павел соорудил постамент из найденных там же, на помойке, бетонных блоков. Водрузили бюст и начали думать, что с ним делать дальше.- В Усолье у меня есть друг, он художник. По 25-рублёвой купюре начали восстанавливать лицо вождя. Пока ещё не очень похоже, нужно шлифовать, черты вырисовывать. Кто мимо проходит, говорит, что это не Ленин, а Дзержинский. А мы сейчас хоть Сталина изобразить можем!
Среди грядок, конечно, бюст смотрится непривычно, но Павел уверен, что приживётся.
Через месяц после того, как памятник нашёл своё место, с этой же помойки принесли герб. Его тоже пришлось восстанавливать. Сейчас серп и молот красуются с тыльной стороны постамента.
Ольга КНЯЗЕВА,
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