ЕГЭ от Бога

Галина АМЯГА,

фото Вячеслава ПрошинА

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Премьера в «Чудаке» - спектакль «Страсти по ТорЧалову» - случилась на страстной неделе, в Великую среду. То есть именно тогда, когда во время литургии в последний раз читается молитва святого Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. С этого дня вплоть до Святой Троицы поклоны в храме отменяются. Отмена земных поклонов во время богослужения подчеркивает то, что Господь искупил все наши грехи. Поэтому на вечерней службе в среду верующие стараются исповедоваться.Именно в этот вечер ангарчане увидели спектакль, главные герои которого где-то по-крупному нагадили, но не могут вспомнить, где. А вспомнить надо, и очень. Потому что все они умерли, и для того, чтобы попасть на небеса, им надо назвать свой самый главный и самый страшный грех (вы еще верите в случайность происходящего?).На первый взгляд что же в этом такого трудного? Каждый из нас знает все свои косяки. И если не родителям, друзьям, начальнику, любимым, но Спасителю-то можем признаться. Легко! Главное - мы точно знаем, что считать грехом: не убий. Не воруй. Не лги. Не желай жены ближнего своего…Вот и главный герой, человек с самого верху, кандидат наук, в некрологе напишут: «первопроходец судьбоносных реформ» (такие-то, кажется, и после смерти по спецприглашениям и без очереди должны попадать сразу на лучшие места), быстренько вспоминает: однажды он донос на товарища написал. Он – стукач! А товарищ после этого доноса… умер! Вообще-то у него сердце было больное, но все же. Грех? Грех! А звоночек почему-то не звенит, и Господь дверку наверх не открывает! Странно. Ведь мы Ему все, как нас учили!И ведь не одному представителю власти (таких-то, может, и сам Бог не очень любит), других, нормальных, людей тоже. Вон бабка суетится – она мужа зарубила! А звонок не звенит! Товарищ … царя убил!!! Не так чтобы лично, но присутствовал. Не зачлось! Не открывает Спаситель дверь! Не слышит! Не берет!Ад, утверждает пьеса, это не когда тебя кто-то варит в котле. Ад - это когда ты сам себя варишь. Все перебрал-перетряс-вывернул-заново пережил - до дна достал. А звоночек… молчит!Я недавно ключи потеряла и пока не нашла, жить не могла, вся извелась и все прокляла. А тут не ключи, тут самое важное в жизни люди посеяли, вот и представьте. Не зря режиссер «Чудака» Александр ГОВОРИН, приглашая на спектакль, признался: «Страшную вещь мы сделали. Хотя когда пьесу читали, много смеялись».На мой взгляд, этот спектакль – настоящее Событие в жизни нашего города. Именно так, с большой буквы. Хотя бы потому, что, посмотрев его, ты уже не сможешь быть прежним. И этот вопрос, который задают себе герои спектакля, какой твой главный грех и что не пустит тебя к Богу, - будет преследовать тебя и в супермаркете, и в автомобиле, и на работе. Потому что (и это самое поразительное) на самом деле мы не знаем, что именно Он считает грехом. Убийство мужа или неубийство гада? Прелюбодеяние женатого мужчины или отказ на просьбу любимой женщины провести с ней ночь? Так ведь и грех греху рознь. Случаются грехи не по жадности, ярости, злобе, но суетности, неосторожности, глупости. Они-то самые верткие, их-то поймать, вспомнить - целое дело, можно веками мучиться между небом и землей - месте, где все сильно смахивает на советскую казарму: сахар по талонам, отбой по часам и палка – средство воспитания.