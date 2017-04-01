Поставьте реальную оценку!

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Вчера, 17:52
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Жителям 42 муниципальных образований, Ангарского в том числе, предлагают проголосовать на сайте «Живой регион». Оценить можно работу сферы ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, а также состояние дорог.

Чтобы оставить свой голос, нужно зарегистрироваться, это занимает не более одной минуты. Далее выбрать нужное муниципальное образование, после – сферу, которой хотели бы поставить оценку. Например, в разделе «здравоохранение» оценить можно качество услуг в стационарных или амбулаторных условиях в разных больницах города. Больше всего голосов на данный момент оставлено за городскую больницу № 1. Если верить голосованию, её пациенты всем довольны. Как и пациенты всех других медицинских учреждений – всем поставлены оценки «отлично». Либо голосуют сами работники этих учреждений, либо действительно у нас всё хорошо. Удивительно, но самой проблемной сферой в городе, ЖКХ ангарчане тоже довольны - оценили её на «отлично». Стоит ли говорить, что дороги, судя по отзывам, у нас тоже в полном порядке? К сожалению, но опции «посмотреть, кто проголосовал» на сайте нет.

Ольга КНЯЗЕВА

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