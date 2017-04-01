Поедем помянуть



Настя ЖИЛКИНА

В этот день будет ограничен въезд личного транспорта на территорию кладбища. Въехать смогут только инвалиды и ветераны, не имеющие возможности передвигаться без помощи. По удостоверениям. У администрации кладбища в этот день можно будет бесплатно получить мешки для мусора.До кладбища в родительский день будут ходить три маршрута:Движение начнётся в 8 часов 4 минуты. Остановки: автостанция - музей часов - швейная фабрика - 95 квартал - узел связи - 11 мрн - кладбище.Начало движения в 8 часов 6 минут. Остановки: горгаз - Зурабова - 8 мрн - к/т «Родина» - 22 мрн - Социалистическая - магазин «Магистральный» - кладбище).Начало движения в 8 часов. Остановки: 12 мрн - Енисейская - ДК «Современник» - СК «Ермак» - кладбище.Интервал движения автобусов от двух до пяти минут. Окончание движения в 19.00 Стоимость проезда 42 рубля. ЕСПБ в этот день не действует.Автобусы № 104 (до Одинска) и 105 (до Савватеевки) 25 апреля останавливаться перед кладбищем не будут.