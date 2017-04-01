Через Общественный совет

Ольга КНЯЗЕВА

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Жители общежития в 91 квартале пришли на приём вместе. За несколько месяцев, что они пытаются решить свою проблему, уже поняли, что поодиночке им просто не справиться. Жаловались женщины на своего участкового:Уставшие от беспокойных соседей, женщины даже ходили на приём к начальнику участковых по своему отделу. Встречу организовали совместно с директором управляющей компании – дебоширы ведь портят имущество дома! Жалобы полицейский выслушал, сказал, что поможет, но ничего не сделал. С этой ситуацией общественники пообещали разобраться в кратчайшие сроки.Вообще, как выяснилось, именно на участковых больше всего приходится жалоб от населения. Оно и понятно, участковые как раз те люди, которые взаимодействуют с жителями напрямую, именно на их уровне решается 70% всех вопросов.- Ангелина Попова отметила, что оставляют желать лучшего и сами рабочие места участковых. Опорные пункты в большинстве своём находятся в ужасном состоянии.