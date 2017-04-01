.
,

Через Общественный совет


0

Сегодня, 02:16
 Количество просмотров: 78
    

Общественный совет при ангарском УМВД провёл очередной приём граждан по вопросам, связанным с работой полиции. Такие приёмы организуют раз в месяц. И приходят сюда те, у кого общаться с сотрудниками правоохранительных органов напрямую не получается. 20 апреля жалобы и вопросы по работе полиции выслушивала член Общественного совета, председатель ИРОО «В защиту прав», кандидат юридических наук Ангелина ПОПОВА.

Жители общежития в 91 квартале пришли на приём вместе. За несколько месяцев, что они пытаются решить свою проблему, уже поняли, что поодиночке им просто не справиться. Жаловались женщины на своего участкового:

- В нашем общежитии стало просто невозможно жить. Несколько человек ставят на уши весь дом! Пьют прямо в коридорах, а как доходят до кондиции, шумят, буянят. На наши замечания не реагируют – лезут в драку, угрожают, а квартиру одной старушки вообще обещали поджечь! Мы пожаловались участковому раз-другой – ноль реакции.

Уставшие от беспокойных соседей, женщины даже ходили на приём к начальнику участковых по своему отделу. Встречу организовали совместно с директором управляющей компании – дебоширы ведь портят имущество дома! Жалобы полицейский выслушал, сказал, что поможет, но ничего не сделал. С этой ситуацией общественники пообещали разобраться в кратчайшие сроки.

Вообще, как выяснилось, именно на участковых больше всего приходится жалоб от населения. Оно и понятно, участковые как раз те люди, которые взаимодействуют с жителями напрямую, именно на их уровне решается 70% всех вопросов.

- Мы не контролирующий орган, но можем указать руководству местной полиции на недостатки их работы. На очередном заседании членов Общественного совета было решено создать рабочую группу, которая сейчас вникает в работу участковых. Мы выезжаем на опорные пункты участковых, смотрим, как ведётся работа, документация, журналы обращений граждан. В первую очередь это нужно, чтобы самим найти подтверждение жалобам людей. Смотрим журнал – сколько было обращений и сколько ответов на них, - Ангелина Попова отметила, что оставляют желать лучшего и сами рабочие места участковых. Опорные пункты в большинстве своём находятся в ужасном состоянии.

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Ангарчанин завоевал три золотые медали на соревнованиях по авиамодельному спорту
«Серебро» на Кубке Сэнсэя в Тюмени
Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Группе компании
"ОТ ФЕНЕЧКИ"
срочно требуется
творческий,
энергичный,
профессиональный
волшебник:
ПОВАР-КОНДИТЕР
т. 8-983-242-94-11

Происшествия
Под честное слово
Закрывайте окна!
Вот пуля прилетела, и ага
Все новости категории

Общество
Мобильный помощник
Через Общественный совет
Не зеваем!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (273)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru