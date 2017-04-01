Через Общественный совет

Общественный совет при ангарском УМВД провёл очередной приём граждан по вопросам, связанным с работой полиции. Такие приёмы организуют раз в месяц. И приходят сюда те, у кого общаться с сотрудниками правоохранительных органов напрямую не получается. 20 апреля жалобы и вопросы по работе полиции выслушивала член Общественного совета, председатель ИРОО «В защиту прав», кандидат юридических наук Ангелина ПОПОВА.
Жители общежития в 91 квартале пришли на приём вместе. За несколько месяцев, что они пытаются решить свою проблему, уже поняли, что поодиночке им просто не справиться. Жаловались женщины на своего участкового: - В нашем общежитии стало просто невозможно жить. Несколько человек ставят на уши весь дом! Пьют прямо в коридорах, а как доходят до кондиции, шумят, буянят. На наши замечания не реагируют – лезут в драку, угрожают, а квартиру одной старушки вообще обещали поджечь! Мы пожаловались участковому раз-другой – ноль реакции.
Уставшие от беспокойных соседей, женщины даже ходили на приём к начальнику участковых по своему отделу. Встречу организовали совместно с директором управляющей компании – дебоширы ведь портят имущество дома! Жалобы полицейский выслушал, сказал, что поможет, но ничего не сделал. С этой ситуацией общественники пообещали разобраться в кратчайшие сроки.
Вообще, как выяснилось, именно на участковых больше всего приходится жалоб от населения. Оно и понятно, участковые как раз те люди, которые взаимодействуют с жителями напрямую, именно на их уровне решается 70% всех вопросов. - Мы не контролирующий орган, но можем указать руководству местной полиции на недостатки их работы. На очередном заседании членов Общественного совета было решено создать рабочую группу, которая сейчас вникает в работу участковых. Мы выезжаем на опорные пункты участковых, смотрим, как ведётся работа, документация, журналы обращений граждан. В первую очередь это нужно, чтобы самим найти подтверждение жалобам людей. Смотрим журнал – сколько было обращений и сколько ответов на них,
- Ангелина Попова отметила, что оставляют желать лучшего и сами рабочие места участковых. Опорные пункты в большинстве своём находятся в ужасном состоянии.
Ольга КНЯЗЕВА
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