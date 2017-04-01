Мобильный помощник

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Бесплатное приложение Пенсионного фонда, доступное для платформ iOS и Android, дает уникальную возможность с мобильного телефона получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФ, узнать, какие выплаты назначены (включая сумму пенсии), проверить, перечислил ли работодатель страховые взносы. Процедура вхождения в приложение несложная: нужно ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью учетной записи на портале госуслуг. То есть пин-код открывает вход в Пенсионный фонд!Войдя, вы можете получить сведения о трудовом стаже. Если эту информацию развернуть, то как на ладони перед вами предстанет весь ваш трудовой путь, все места работы. Хотите узнать накопленное количество индивидуальных пенсионных баллов? Тут вам тоже поможет приложение. Как и женщине, которая полностью или частично распорядилась материнским капиталом: узнать оставшуюся сумму, увидеть историю своих обращений и решения, которые были приняты Пенсионным фондом. По словам Надежды Козловой, через приложение человек может проследить информацию о варианте пенсионного обеспечения, который у него выбран, и о том, где именно в данный момент находятся эти средства.