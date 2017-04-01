Ангарский марафон

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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Турнир на призы этой спортивной школы носил статус неофициального соревнования, но своей массовостью побил многие рекорды. В последний день турнира финальные поединки прошли в сорока трёх (!) весовых категориях – настоящий боксерский марафон. Трудно представить себе, как специалисты организационной группы, судейский коллектив справились с такой нагрузкой.Заключительный день турнира начался с поединков самых юных участников соревнований, мальчишек, 2007 года рождения, за которых и переживало большинство родителей, наблюдавших за подвигами своих чад с верхнего яруса зрительского сектора. Конечно же, бои у них были укорочены по времени – три раунда продолжительностью в минуту, но и этого юным боксерам хватило с лихвой, чтобы порадовать зрителей.За поединком усольчанина Дениса ЛИХАЧЕВА и одинского паренька Влада КУРШАНОВА, который в этой группе стал одним из самых зрелищных, наблюдать без улыбки было невозможно. Мальчишки с первых же секунд без устали молотили друг друга, забыв о тренерских установках и о том, что в боксе не только атакуют, но и защищаются. Оставалось только удивляться, как у них хватило сил махать перчатками все три минуты.