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Прощай, друг!


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Прощай, друг!
В 70-х годах я жил в 92 квартале, доме 14, на третьем этаже. А на втором этаже в этом же подъезде поселился замечательный сосед Леонид БАРАХОВ.
Но это был не просто сосед, а замечательный человек.

Почему был? Потому что 19 апреля на 77 году жизни перестало биться сердце Леонида Дмитриевича Барахова.

Леонид Дмитриевич - профессиональный производственник, строитель. Был начальником участка в управлении строительства. Главным энергетиком, главным инженером. Затем директором завода № 4 железобетонных изделий. Управляющим трестом «Иркутскмедбиостроймонтаж». В последнее время работал генеральным директором ЗАО «Восточно-Сибирский альянс». Председатель совета директоров ЗАО «Галант», «Швейник». Занимался общественной деятельностью. Один из родоначальников Ангарского союза предпринимателей, президент Союза промышленников и предпринимателей.

Леонид Дмитриевич Барахов был не только отличным производственником и предпринимателем, но и интеллигентным, культурным человеком, с глубокими познаниями в разных областях. С ним приятно было общаться, беседовать, спорить, шутить. Он был человеком с тонким юмором, с добрым, отзывчивым сердцем. Много помогал развитию детского спорта, детским коллективам, остро нуждающимся больным, оказывал финансовую помощь в издании книг Леонида Беспрозванного, Валерия Алексеева. Анатолия Миронова. Юрия ТолмаЧева.

Жизнь унесла Леонида Дмитриевича в иной мир навсегда. Но она не унесет от нас память. Прощай, дорогой наш друг.

Прощание с Л.Д. Бараховым состоится 22 апреля, в 12 часов, в ритуальном зале «Реквием», мрн Новый-4.

Анатолий МИРОНОВ, друзья
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