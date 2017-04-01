Названы ведущими

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Четыре лечебных учреждения города Ангарска включены в национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России».

В России создан единый информационный ресурс по организациям здравоохранения, деятельность которых вносит позитивный вклад в развитие сферы здравоохранения своего региона. Чем хорош этот информационный ресурс для пациентов? В нем указаны координаты ведущих клиник России: адрес, телефон и полное юридическое название. Теперь человеку, который ищет специализированные клиники, не придется перерывать весь Интернет в поисках нужных контактов. На сайте http://www.leading-medicine.ru/ опубликованы актуальные данные по больницам, которые региональные Министерства здравоохранения считают достойными для общемирового внимания.

По инициативе Министерства здравоохранения Иркутской области в этот реестр внесены и ангарские лечебные учреждения: БСМП, городская больница № 1, детская городская больница, Ангарский перинатальный центр.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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