Названы ведущими

Галина ЛЕМЗЯКОВА

В России создан единый информационный ресурс по организациям здравоохранения, деятельность которых вносит позитивный вклад в развитие сферы здравоохранения своего региона. Чем хорош этот информационный ресурс для пациентов? В нем указаны координаты ведущих клиник России: адрес, телефон и полное юридическое название. Теперь человеку, который ищет специализированные клиники, не придется перерывать весь Интернет в поисках нужных контактов. На сайте http://www.leading-medicine.ru/ опубликованы актуальные данные по больницам, которые региональные Министерства здравоохранения считают достойными для общемирового внимания.По инициативе Министерства здравоохранения Иркутской области в этот реестр внесены и ангарские лечебные учреждения: БСМП, городская больница № 1, детская городская больница, Ангарский перинатальный центр.