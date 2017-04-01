Вторая жизнь

фото Николая СТЕРНИНА





Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Инициатива дать одной из улиц имя почётного гражданина города, заслуженного строителя Российской Федерации возникла ещё в 2014 году, когда на 81 году жизни остановилось сердце Юрия Ивановича. И только спустя 3 года её было решено поддержать. Обойтись, правда, решили малыми жертвами, и назвать не улицу (этот процесс более затратный и бумажный), а аллею. Выбрали ту, что в 12а микрорайоне – пешеходная зона, расположенная на участке от улицы Коминтерна, в северо-восточном направлении до улицы 50-летия Комсомола, между ТД «Гефест», к/т «Родина» и мемориальным комплексом со скульптурной композицией «Голуби мира».Юрий Авдеев приехал в Ангарск в 1957 году, после окончания Уральского политехнического института. Всю жизнь проработал строителем. В Ангарске прошёл весь трудовой путь, не пропуская ни одной ступеньки, – от прораба, начальника участка, главного инженера, начальника СМУ, а потом, в 1983 году, был назначен начальником Ангарского управления строительства, затем и генеральным директором СПАО АУС. На его счету строительство и ввод в эксплуатацию объектов АЭХК, химического и нефтехимического производства Ангарска. Именно он руководил строительством роддома, больницы скорой медицинской помощи, зданий музея Победы и Ангарского городского суда.