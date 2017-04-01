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Вторая жизнь


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На рабочем заседании Думы Ангарского городского округа 18 апреля депутаты, наконец, поддержали инициативу увековечить память почётного гражданина города Юрия Авдеева. Его именем будет названа аллея в районе 12а микрорайона. Окончательное решение будет принято на очередном заседании Думы. В этом случае аллее будет присвоено официальное название, а после её ждёт благоустройство.

Вторая жизнь
Юрий АВДЕЕВ, заседание Общественной палаты. 2009 год.
фото Николая СТЕРНИНА


Инициатива дать одной из улиц имя почётного гражданина города, заслуженного строителя Российской Федерации возникла ещё в 2014 году, когда на 81 году жизни остановилось сердце Юрия Ивановича. И только спустя 3 года её было решено поддержать. Обойтись, правда, решили малыми жертвами, и назвать не улицу (этот процесс более затратный и бумажный), а аллею. Выбрали ту, что в 12а микрорайоне – пешеходная зона, расположенная на участке от улицы Коминтерна, в северо-восточном направлении до улицы 50-летия Комсомола, между ТД «Гефест», к/т «Родина» и мемориальным комплексом со скульптурной композицией «Голуби мира».

Юрий Авдеев приехал в Ангарск в 1957 году, после окончания Уральского политехнического института. Всю жизнь проработал строителем. В Ангарске прошёл весь трудовой путь, не пропуская ни одной ступеньки, – от прораба, начальника участка, главного инженера, начальника СМУ, а потом, в 1983 году, был назначен начальником Ангарского управления строительства, затем и генеральным директором СПАО АУС. На его счету строительство и ввод в эксплуатацию объектов АЭХК, химического и нефтехимического производства Ангарска. Именно он руководил строительством роддома, больницы скорой медицинской помощи, зданий музея Победы и Ангарского городского суда.


Ольга КНЯЗЕВА

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