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ЧИТАЙ КАК ОН


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Сегодня, 00:53
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Две тысячи книг Леонида Беспрозванного переехали в библиотеку

ЧИТАЙ КАК ОН
Иногда даже личная библиотека может быть авторской.

В библиотеке № 3 ЦБС, что на площади Ленина, поселились книги из личного собрания Леонида Владимировича БЕСПРОЗВАННОГО – режиссёра, журналиста, писателя, заслуженного работника культуры, почётного гражданина города. Человека энциклопедических знаний и просто человека большой души.

Две тысячи книг переехали в библиотеку. Они любовно расставлены на полках – свободный доступ. Десятки и десятки закладок, сделанные когда-то владельцем, бережно сохранены. Сохранены вложенные им вырезки из газет, относящиеся к теме книги, к автору… Ну и, конечно, на сотнях страниц подчёркивания, пометки Леонида Владимировича. Человек читал, размышлял, радовался, не соглашался…

Вот книжечка рассказов Сергея АНТОНОВА. Полузабытый писатель, а ведь по его произведениям создан сценарий фильма «Дело было в Пенькове». Талантливый человек, но в пятьдесят восьмом году выступил за лишение Бориса ПАСТЕРНАКА советского гражданства… А вот могучий том «Литературной Москвы». Пятьдесят шестой год. В нём стихи отсидевшего в лагерях Николая ЗАБОЛОЦКОГО. И стихи Марины ЦВЕТАЕВОЙ (!) с предисловием Ильи ЭРЕНБУРГА. Слава Богу, читающая публика страны Советов, наконец-то, узнала, что был в России такой поэт – Марина Цветаева… Здесь, в «Литературной Москве», и рассказ «Рычаги» Александра ЯШИНА. Наберётся ли в Ангарске человек пятьдесят, которые ведают, что значили тогда для думающего читателя этот рассказ и эта книга? Примерно, как в своё время «Путешествие из Петербурга в Москву».

ЧИТАЙ КАК ОН
Рабочий уголок Леонида БЕСПРОЗВАННОГО. Как будто он только что встал и вышел.

А вот Юрий ОЛЕША, изданный в том же пятьдесят шестом “оттепельном” году. С иллюстрациями ЗБАРСКОГО. Его легендарная абстрактная птица изображена на корочке. Вещая птица “оттепели”.

Целый стеллаж – где всё о театре. Тут я почти ничего не знаю, но каждая книга здесь, понятно, не случайна. Представляю, сколько эти тома скажут посвящённому…

Олег КОРНИЛЬЦЕВ,
фото Николая СТЕРНИНА

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Сегодня, 03:39 - Edwinnox написал(а):
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