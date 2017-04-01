ЧИТАЙ КАК ОН

Две тысячи книг Леонида Беспрозванного переехали в библиотеку

Олег КОРНИЛЬЦЕВ,

фото Николая СТЕРНИНА

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Две тысячи книг переехали в библиотеку. Они любовно расставлены на полках – свободный доступ. Десятки и десятки закладок, сделанные когда-то владельцем, бережно сохранены. Сохранены вложенные им вырезки из газет, относящиеся к теме книги, к автору… Ну и, конечно, на сотнях страниц подчёркивания, пометки Леонида Владимировича. Человек читал, размышлял, радовался, не соглашался…Вот книжечка рассказов Сергея АНТОНОВА. Полузабытый писатель, а ведь по его произведениям создан сценарий фильма «Дело было в Пенькове». Талантливый человек, но в пятьдесят восьмом году выступил за лишение Бориса ПАСТЕРНАКА советского гражданства… А вот могучий том «Литературной Москвы». Пятьдесят шестой год. В нём стихи отсидевшего в лагерях Николая ЗАБОЛОЦКОГО. И стихи Марины ЦВЕТАЕВОЙ (!) с предисловием Ильи ЭРЕНБУРГА. Слава Богу, читающая публика страны Советов, наконец-то, узнала, что был в России такой поэт – Марина Цветаева… Здесь, в «Литературной Москве», и рассказ «Рычаги» Александра ЯШИНА. Наберётся ли в Ангарске человек пятьдесят, которые ведают, что значили тогда для думающего читателя этот рассказ и эта книга? Примерно, как в своё время «Путешествие из Петербурга в Москву».А вот Юрий ОЛЕША, изданный в том же пятьдесят шестом “оттепельном” году. С иллюстрациями ЗБАРСКОГО. Его легендарная абстрактная птица изображена на корочке. Вещая птица “оттепели”.Целый стеллаж – где всё о театре. Тут я почти ничего не знаю, но каждая книга здесь, понятно, не случайна. Представляю, сколько эти тома скажут посвящённому…