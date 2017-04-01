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«Чистый лес – территория без огня» с участием волонтеров


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Сегодня, 11:37
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«Чистый лес – территория без огня» с участием волонтеров

Более 100 студентов четырех иркутских вузов перед выходными прияли участие в широкомасштабной акции «Чистый лес – территория без огня». Перед волонтерами была поставлена задача провести профилактическую работу по разъяснению правил пожарной безопасности в условиях действия на территории области особого противопожарного режима.

Перед зданием Главного управления МЧС России по Иркутской области со студентами был проведен инструктаж. Затем в сопровождении инспекторов государственного пожарного надзора и Федеральной противопожарной службы они отправились в рейды по садоводствам в Иркутском районе. Студенты Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского выдвинулись по Байкальскому тракту, Иркутского государственного университета – в Голоустинском направлении, в сторону Мельничной Пади – Иркутского национального исследовательского технического университета, по Александровскому тракту – Иркутского государственного университета путей сообщения.

На местах волонтеры раздавали садоводам памятки с правилами пожарной безопасности, проводили разъяснительные беседы. Студенты напоминали, что с 15 марта в области введен особый противопожарный режим. Его требованиями запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, использование открытого огня в иных целях. К пожарам может приводить и захламление приусадебных участков, при этом мусор необходимо вывозить в санкционированные места его складирования для последующего вывоза на полигоны твердых бытовых отходов.

Во время рейда использовались беспилотные летательные аппараты и квадроциклы. Были выявлены более 10 фактов пренебрежения требованиям особого противопожарного режима. Во всех случаях сотрудники МЧС составили протоколы об административных правонарушениях.

Акция «Чистый лес – территория без огня» проводится в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в рамках Года экологии. Она стартовала 27 марта и продлится вплоть до третьей декады мая на территориях, расположенных вблизи населенных пунктов и прилегающих к ним лесным массивам. Помимо разъяснительной работы в рамках акции проводится очистка противопожарных разрывов от сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов. К участию в акции привлекаются органы исполнительной власти субъектов РФ, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления, организации и учреждения всех форм собственности, юридические и физические лица, владеющие и пользующиеся территорией, прилегающей к лесам.

38.mchs.gov.ru
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