Прими участие в конкурсе «100 лучших товаров России»

В Правительстве Иркутской области состоялось заседание комиссии по качеству и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» под председательством Заместителя Председателя Правительства Иркутской области Антона Логашова.
В рамках заседания был рассмотрен ход подготовки регионального этапа конкурса и вопрос по привлечению предприятий Приангарья для участия в данном мероприятии. Цель проведения регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» - повышение качества и безопасности продукции, наполнение рынка качественными товарами отечественного производства.
Региональный этап конкурса будет проходить до 1 мая.
За это время предприятия, желающие принять участие в мероприятии, должны подать заявку.
По заявленным номинациям в конкурсе могут принимать участие предприятия, производящие продовольственные товары, промышленные товары для населения, предоставляющие туристические услуги, продукцию и услуги производственно-технического значения, а также средства массовой информации.- Прием заявок продолжается, и мы приглашаем предприятия Иркутской области принять участие в конкурсе «100 лучших товаров». Так компания не только повышает свою конкурентоспособность и улучшает имидж, но и расширяет рынок сбыта. Помимо этого, предприятие благодаря аудиту специалистов и экспертов из разных профессиональных отраслей узнает свои слабые места,
- сказал Антон Логашов.
Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в конце мая в рамках II Байкальского предпринимательского форума «Точки роста. Матрица развития», на площадке выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». Победители конкурса примут участие в федеральном этапе.irkobl.ru