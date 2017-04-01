Прими участие в конкурсе «100 лучших товаров России»

В рамках заседания был рассмотрен ход подготовки регионального этапа конкурса и вопрос по привлечению предприятий Приангарья для участия в данном мероприятии. Цель проведения регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» - повышение качества и безопасности продукции, наполнение рынка качественными товарами отечественного производства.Региональный этап конкурса будет проходитьЗа это время предприятия, желающие принять участие в мероприятии,По заявленным номинациям в конкурсе могут принимать участие предприятия, производящие продовольственные товары, промышленные товары для населения, предоставляющие туристические услуги, продукцию и услуги производственно-технического значения, а также средства массовой информации.- сказал Антон Логашов.Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в конце мая в рамках II Байкальского предпринимательского форума «Точки роста. Матрица развития», на площадке выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». Победители конкурса примут участие в федеральном этапе.