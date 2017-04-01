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3 микроавтобуса - многодетным семьям


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Сегодня, 12:01
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3 микроавтобуса - многодетным семьям

В Иркутской области подвели итоги конкурса по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Три многодетные семьи признаны победителями конкурса.

– Иркутская область – он из немногих субъектов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс, который направлен на укрепление института семьи и проводится в регионе пятый год. В 2013 году автомобили получили шесть семей, в 2014 году - три семьи, в 2015 году - две семьи, в 2016 – три семьи. Автомобили для победителей конкурса приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014 – 2018 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения». В этом году в конкурсе приняли участие 22 семьи, - сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

В 2017 году обладателями автомобилей (микроавтобусов) станут: семья Игоря и Ольги Разваляевых из рабочего поселка Усть-Уда, в семье воспитываются 11 детей, 10 из них приемные, два достигли совершеннолетия, семья Натальи Сурановой из села Едогон Тулунского района, в которой воспитываются 10 детей, и семья Равшана и Клары Маматкуловых из поселка Мамырь Братского района (семья воспитала троих родных детей, которые стали взрослыми), а сегодня в семье девять приемных ребят.

Торжественное вручение семьям автомобилей состоится 15 мая в рамках проведения ежегодной областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр».

irkobl.ru
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