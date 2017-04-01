3 микроавтобуса - многодетным семьям

- сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.В 2017 году обладателями автомобилей (микроавтобусов) станут: семья Игоря и Ольги Разваляевых из рабочего поселка Усть-Уда, в семье воспитываются 11 детей, 10 из них приемные, два достигли совершеннолетия, семья Натальи Сурановой из села Едогон Тулунского района, в которой воспитываются 10 детей, и семья Равшана и Клары Маматкуловых из поселка Мамырь Братского района (семья воспитала троих родных детей, которые стали взрослыми), а сегодня в семье девять приемных ребят.Торжественное вручение семьям автомобилей состоится 15 мая в рамках проведения ежегодной областной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» в выставочном комплексе ОАО «СибЭкспоЦентр».