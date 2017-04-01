Участников автопробега против "Платона" задержали в Иркутске

ИА IrkutskMedia

— заявил корр. агентства источник.Напомним, с 27 марта дальнобойщики России проводят стачку против системы "Платон". В Иркутске с 31 марта действует стачечный лагерь, в котором стоят десятки фур.1 апреля водители провели митинг и автопробег. В акции участвовало пять автомобилей: два большегруза и три легковушки.Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совфеда поручила проанализировать обоснованность системы "Платон". Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к председателю с соответствующей просьбой.Также напомним, что с 15 апреля тариф в системе "Платон" для большегрузных автомобилей увеличился на 25%: с 1,53 до 1,9 рубля за км пути.