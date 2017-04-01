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Участников автопробега против "Платона" задержали в Иркутске


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Сегодня, 13:56
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Участников автопробега против "Платона" задержали в Иркутске

Правоохранительные органы задержали нескольких участников автопробега против "Платона" в Иркутске. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia один из организаторов мероприятия. Он уточнил, что находился в отделении вместе с двумя протестующими. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области информацию о задержании не подтвердили, но и не опровергли.

— Меня уже отпустили из участка, где я провел два часа. Могу официально заявить, что автопробег не состоялся, — заявил корр. агентства источник.

Напомним, с 27 марта дальнобойщики России проводят стачку против системы "Платон". В Иркутске с 31 марта действует стачечный лагерь, в котором стоят десятки фур.

1 апреля водители провели митинг и автопробег. В акции участвовало пять автомобилей: два большегруза и три легковушки.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совфеда поручила проанализировать обоснованность системы "Платон". Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к председателю с соответствующей просьбой.

Также напомним, что с 15 апреля тариф в системе "Платон" для большегрузных автомобилей увеличился на 25%: с 1,53 до 1,9 рубля за км пути.
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