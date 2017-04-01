Мусорный полигон построят в Черемховском районе

На строительство в областном бюджете заложено 58,7 млн рублей. Еще около 38,2 млн рублей регион получит из федеральной казны за счет средств государственной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». Проект строительства полигона в Черемховском районе прошел все необходимые экспертизы.Правительство Иркутской области направило заявки на софинансирование из федерального бюджета в 2018 – 2020 годах строительства еще трех мусорных полигонов. Их планируется разместить в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах, причем в последнем полигон должен располагаться за пределами Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Также в перспективе строительство полигона в Нижнеудинском районе.