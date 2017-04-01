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Мусорный полигон построят в Черемховском районе


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Сегодня, 13:03
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Мусорный полигон построят в Черемховском районе

Строительство полигона для твердых бытовых отходов в Черемховском районе начнется в текущем году. Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Нина Абаринова в ходе «круглого стола» на тему «Как избавить Иркутскую область от мусора и свалок».

На строительство в областном бюджете заложено 58,7 млн рублей. Еще около 38,2 млн рублей регион получит из федеральной казны за счет средств государственной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». Проект строительства полигона в Черемховском районе прошел все необходимые экспертизы.

Правительство Иркутской области направило заявки на софинансирование из федерального бюджета в 2018 – 2020 годах строительства еще трех мусорных полигонов. Их планируется разместить в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах, причем в последнем полигон должен располагаться за пределами Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Также в перспективе строительство полигона в Нижнеудинском районе.

irkobl.ru
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