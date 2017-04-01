За себя и за того парня

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото предоставлено

С. ИБРАГИМОВОЙ

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Этот район недавней застройки, сплошь в многоэтажках, действительно нуждался в наведении чистоты. Что поделаешь, там, где много народу, всегда грязно. Здесь же ситуация усугубляется ещё и тем, что довольно большой участок земли между 17 и 12 домами (местные говорят, 30 тысяч квадратных метров) не является придомовой территорией и принадлежит муниципалитету. А, следовательно, местные дворники на него не заходят. Да и вообще никакие не заходят, чего уж там., - рассказала нашей газете председатель совета дома №4 Светлана ИБРАГИМОВА. -Проблема 29 микрорайона обсуждается на страницах нашей газеты давно. Новых домов понастроили много, в них теперь живут молодые семьи (этот жилой комплекс и называется соответственно - «Молодёжный»). А благоустроить территорию вокруг не потрудились. Более старые девятиэтажки тоже стоят фактически на стройплощадке: никаких пешеходных дорожек, газонов, деревьев, только ямы да бугры, по которым пробираться неудобно в любое время года.В прошлом году дело вроде бы сдвинулось с мёртвой точки, по проекту «Единой России» здесь поставили детскую площадку и огородили площадку под баскетбол. Даже специальное покрытие нанесли, у нас его очень любят. Обещали в 2018 году продолжить и сделать хоккейный корт. Однако этой весной местные жители забили тревогу. Во-первых, потому что на этом самом модном спортивном покрытии долгое время стояла огромная лужа. Ночью – лёд, днём – вода, надолго ли современных технологий хватит?- говорят люди. -Конечно, энтузиазм местных жителей поражает, однако кто всё же должен убирать на муниципальной территории?