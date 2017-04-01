За себя и за того парня

В минувшую субботу жители 29 микрорайона собрались утром, чтобы навести порядок на своей территории.Убирать приходили семьями, даже с малыми детьми.
Этот район недавней застройки, сплошь в многоэтажках, действительно нуждался в наведении чистоты. Что поделаешь, там, где много народу, всегда грязно. Здесь же ситуация усугубляется ещё и тем, что довольно большой участок земли между 17 и 12 домами (местные говорят, 30 тысяч квадратных метров) не является придомовой территорией и принадлежит муниципалитету. А, следовательно, местные дворники на него не заходят. Да и вообще никакие не заходят, чего уж там. Люди полагают, что специальное покрытие на новой детской площадке в таких условиях долго не продержится.- На субботник собрались жители нескольких ближайших домов
, - рассказала нашей газете председатель совета дома №4 Светлана ИБРАГИМОВА. - Это самые активные, самые неравнодушные. Всего 50 человек. Мы сейчас не просто мусор собираем. Мы хотим привлечь внимание властей к этой территории. Сейчас вот закончим работать и сядем составлять письмо в «Единую Россию».
Проблема 29 микрорайона обсуждается на страницах нашей газеты давно. Новых домов понастроили много, в них теперь живут молодые семьи (этот жилой комплекс и называется соответственно - «Молодёжный»). А благоустроить территорию вокруг не потрудились. Более старые девятиэтажки тоже стоят фактически на стройплощадке: никаких пешеходных дорожек, газонов, деревьев, только ямы да бугры, по которым пробираться неудобно в любое время года. Огромный пустырь в 29 микрорайоне – муниципальная земля. Судя по всему, хозяину она не нужна.
В прошлом году дело вроде бы сдвинулось с мёртвой точки, по проекту «Единой России» здесь поставили детскую площадку и огородили площадку под баскетбол. Даже специальное покрытие нанесли, у нас его очень любят. Обещали в 2018 году продолжить и сделать хоккейный корт. Однако этой весной местные жители забили тревогу. Во-первых, потому что на этом самом модном спортивном покрытии долгое время стояла огромная лужа. Ночью – лёд, днём – вода, надолго ли современных технологий хватит?
- Вокруг этой площадки 20 многоэтажных домов,
- говорят люди. - Избирателей много. Поэтому мы и рассчитываем на помощь. Площадку необходимо доработать, продумать отвод воды. А кроме того, просим и у партии, и у города помочь с благоустройством. Скамейки, асфальтовые дорожки. Деревья мы тут уже сами стараемся сажать, но от саженцев тоже не отказались бы.
Конечно, энтузиазм местных жителей поражает, однако кто всё же должен убирать на муниципальной территории?
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото предоставлено
С. ИБРАГИМОВОЙ
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30