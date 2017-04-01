Что будет?

25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

26 АПРЕЛЯ, СРЕДА

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

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Адрес: площадь Ленина, здание администрации, каб. 14, с 8.48 до 18.30, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу до 17.00, в срок до 5 мая 2017 года (публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 2016 год состоятся 5 мая, в 16.00, в актовом зале лицея № 1, квартал 72, дом 2, при себе иметь паспорт).ДК «Нефтехимик», вход свободный.(до 29 апреля), Иркутск, «Сибэкспоцентр», ул. Байкальская, 253-а,тел. 8 (3952) 35-29-00.ЦГБ, отдел искусств (18 мрн, дом 1), вход свободный.на тему «Литература эпохи Ренессанса», библиотека на площади Ленина, вход свободный., библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.ДК «Современник», время уточнять по тел. 54-50-90., ДК «Современник», малый зал, вход свободный.получившими участки в 256 квартале, Дворец ветеранов «Победа».(песни под гитару любой тематики), актовый зал центра «Гармония» (кв-л А), вход свободный. Заявки на участие принимаются на garmoniyang@mail.ru или по факсу 54-59-11, тел. 54-34-83.Каждый убирает там, где видит мусор, вход свободный., посвященное 25-летию цирка «Шари-вари», ДК «Нефтехимик».(по рассказам А. ВАМПИЛОВА), впервые на сцене ДК «Современник».