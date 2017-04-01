Что будет?

Начался приём письменных предложений и замечаний по исполнению бюджета АГО за 2016 год.
Адрес: площадь Ленина, здание администрации, каб. 14, с 8.48 до 18.30, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу до 17.00, в срок до 5 мая 2017 года (публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 2016 год состоятся 5 мая, в 16.00, в актовом зале лицея № 1, квартал 72, дом 2, при себе иметь паспорт).
25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК14.00 – заседание клуба добрых встреч,
ДК «Нефтехимик», вход свободный.
26 АПРЕЛЯ, СРЕДА14.00 - открытие выставки «Байкальская строительная неделя»
(до 29 апреля), Иркутск, «Сибэкспоцентр», ул. Байкальская, 253-а,
тел. 8 (3952) 35-29-00.14.00 – вечер старинного романса вокальной студии ДК «Нефтехимик» под руководством Ирины ВЕРНОХАЕВОЙ,
ЦГБ, отдел искусств (18 мрн, дом 1), вход свободный.17.00 – встреча в молодёжном клубе «PROчтение»
на тему «Литература эпохи Ренессанса», библиотека на площади Ленина, вход свободный.18.00 – вечер памяти Евгения ЕВТУШЕНКО
, библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.
27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГВыступление ансамбля ВДВ «Голубые береты»,
ДК «Современник», время уточнять по тел. 54-50-90.13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам»
, ДК «Современник», малый зал, вход свободный.18.00 - встреча администрации АГО с многодетными семьями,
получившими участки в 256 квартале, Дворец ветеранов «Победа». 18.00 - городской фестиваль «Апрельская капель-2017»
(песни под гитару любой тематики), актовый зал центра «Гармония» (кв-л А), вход свободный. Заявки на участие принимаются на garmoniyang@mail.ru или по факсу 54-59-11, тел. 54-34-83.
28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦАОбщегородской субботник.
Каждый убирает там, где видит мусор, вход свободный.18.30 – эстрадно-цирковое шоу «Всегда на арене!»
, посвященное 25-летию цирка «Шари-вари», ДК «Нефтехимик».19.00 – спектакль театра «Чудак» «Стечение обстоятельств»
(по рассказам А. ВАМПИЛОВА), впервые на сцене ДК «Современник».
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
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