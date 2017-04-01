.
,

Кем был Султан Ахмет-Хан?


0

Вчера, 12:52
 Количество просмотров: 83
    

22 апреля, третий год подряд, проходила международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В Ангарске проверить свои знания пожелали 115 участников на трех площадках: педколледжа, АнГТУ и лицея № 2.

Кем был Султан Ахмет-Хан?
На площадке педколледжа ажиотажа не наблюдалось. Основная масса ангарчан пришла в АнГТУ и лицей № 2.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Задания к тесту не самые простые, составлены учеными Московского госуниверситета имени Ломоносова. Всего два вопроса касаются военных операций. Остальные охватывают не самые известные военные события, подвиги героев, жизнь тыла, - рассказал нашей газете Иван КОМЕЛЬКОВ, заместитель председателя ангарского молодежного парламента и преподаватель английского языка в педколледже.

За полчаса участники должны были ответить на 30 вопросов. После этого уже через 10 минут по идентификационному номеру оглашали результаты. В педколледже наибольшую активность, как обычно, проявили люди пенсионного возраста.

79-летняя Элина БЕЛОБОРОДОВА проверяла свои знания по истории второй раз. Она участвовала во всех шести диктантах по русскому языку, в тестах по этнографии и географии. По профессии Элина Алексеевна не гуманитарий, инженер путей сообщения. Свою активность объясняет старой закалкой.

Оксана ТИХАЯ

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Все новости категории

Спортивные новости
«Айкидо – Байкал 2017» пройдет в Байкальске
Вернулись с победой
Первый весенний
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
178, 179 кв-л.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Спасатели разъехались по области
Ангарчанка отдала мошенникам 920 тысяч рублей
Какая мать нальет водки 4-месячному ребенку?
Все новости категории

Общество
МЕСТО ВСТРЕЧИ
Приберитесь в голове!
Прощай оружие!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (316)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru