Кем был Султан Ахмет-Хан?

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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- рассказал нашей газете Иван КОМЕЛЬКОВ, заместитель председателя ангарского молодежного парламента и преподаватель английского языка в педколледже.За полчаса участники должны были ответить на 30 вопросов. После этого уже через 10 минут по идентификационному номеру оглашали результаты. В педколледже наибольшую активность, как обычно, проявили люди пенсионного возраста.79-летняя Элина БЕЛОБОРОДОВА проверяла свои знания по истории второй раз. Она участвовала во всех шести диктантах по русскому языку, в тестах по этнографии и географии. По профессии Элина Алексеевна не гуманитарий, инженер путей сообщения. Свою активность объясняет старой закалкой.