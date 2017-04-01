Кем был Султан Ахмет-Хан?

22 апреля, третий год подряд, проходила международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В Ангарске проверить свои знания пожелали 115 участников на трех площадках: педколледжа, АнГТУ и лицея № 2.На площадке педколледжа ажиотажа не наблюдалось. Основная масса ангарчан пришла в АнГТУ и лицей № 2.
Фото Николая СТЕРНИНА
- Задания к тесту не самые простые, составлены учеными Московского госуниверситета имени Ломоносова. Всего два вопроса касаются военных операций. Остальные охватывают не самые известные военные события, подвиги героев, жизнь тыла,
- рассказал нашей газете Иван КОМЕЛЬКОВ, заместитель председателя ангарского молодежного парламента и преподаватель английского языка в педколледже.
За полчаса участники должны были ответить на 30 вопросов. После этого уже через 10 минут по идентификационному номеру оглашали результаты. В педколледже наибольшую активность, как обычно, проявили люди пенсионного возраста.
79-летняя Элина БЕЛОБОРОДОВА проверяла свои знания по истории второй раз. Она участвовала во всех шести диктантах по русскому языку, в тестах по этнографии и географии. По профессии Элина Алексеевна не гуманитарий, инженер путей сообщения. Свою активность объясняет старой закалкой.
Оксана ТИХАЯ
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