Прощай оружие!

Из 40 призывников один отказался принимать присягу

Ольга КНЯЗЕВА

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План был набрать в первой партии 38 человек. Так что запланированное перевыполнили даже с учётом забракованного. Молодому человеку 20 лет. Служить он не отказывается, на сборный пункт пришёл сам. Но как только доехал до Шелехова (там новобранцев окончательно распределяют по войсковым частям), заявил, что присягу принимать отказывается. Объяснил такое поведение особенностями вероисповедания – оно запрещает ему брать в руки оружие.- объяснили нашей газете в ангарском военкомате.Однако призывник отказался и от альтернативной службы. Именно поэтому на призывном пункте было принято решение отправить его на психиатрическое обследование. Если оно покажет отклонения, парня освободят от службы. Если нет, пойдёт принимать присягу или поступит на альтернативную службу.