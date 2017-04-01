Прощай оружие!

Из 40 призывников один отказался принимать присягуСемерых в спецназ, двоих в морфлот, столько же в ВДВ и одного в психиатрическую клинику отправили с призывного пункта в Ангарске. 21 апреля началась весенняя призывная кампания. Из первой партии в 40 человек одного забраковали и отправили на психиатрическое обследование. Остальные разъехались служить по войсковым частям.
План был набрать в первой партии 38 человек. Так что запланированное перевыполнили даже с учётом забракованного. Молодому человеку 20 лет. Служить он не отказывается, на сборный пункт пришёл сам. Но как только доехал до Шелехова (там новобранцев окончательно распределяют по войсковым частям), заявил, что присягу принимать отказывается. Объяснил такое поведение особенностями вероисповедания – оно запрещает ему брать в руки оружие.- Таким призывникам мы предлагаем альтернативную службу. Вместо года она длится год и 7 месяцев. Но при этом не нужно и близко подходить к оружию. Это работа санитарами в госпиталях или обычных больницах. Эта служба предусматривает минимальную оплату труда, выходные по субботам и воскресеньям, предоставляется комната в общежитии. Один такой призывник у нас был отправлен служить в Южно-Сахалинск. Получает там 10 тысяч рублей,
- объяснили нашей газете в ангарском военкомате.
Однако призывник отказался и от альтернативной службы. Именно поэтому на призывном пункте было принято решение отправить его на психиатрическое обследование. Если оно покажет отклонения, парня освободят от службы. Если нет, пойдёт принимать присягу или поступит на альтернативную службу.
Ольга КНЯЗЕВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30