Приберитесь в голове!

Фото Ильи КИСЕЛЁВА



Приходите в редакцию за подарками, вам здесь будут рады. Возьмите с собой паспорт, квитанцию и вашу любимую фотографию.

Например, газета «Время», на которую давно уже пора подписаться. Вот уже скоро месяц, как пора. Идите уже, не тяните до последнего, на улице, наконец, потеплело, ветром не сдует, снегом не завалит.И у нас уже накопились призёры «Времени сюрпризов»! Не знаем, где ходят 1500-й подписчик ДЕРГАЧЕВА (18 мрн, дом № 7) и 2000-й НАУМОВА С.В. (120 квартал, дом № 1)! Вам давно пора прийти и забрать свои подарки! Потому что вам в спину дышат уже 2500-й подписчик ХОРУНЖИЙ (211 квартал, дом №1) и 3000-й БОЙКО З.П. (86 квартал, дом № 1).