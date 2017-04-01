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Приберитесь в голове!


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Вчера, 13:29
 Количество просмотров: 252
    

Приберитесь в голове!
Фото Ильи КИСЕЛЁВА


Весна – самое время всё перетряхнуть, перестирать, пересмотреть, убрать в шкафы зимнее, выкинуть из дома старое и ненужное. Говорят, когда убираешь в доме, одновременно наводишь порядок и в своей голове! А знаете, для чего нужно избавляться от всякого старья и хлама? Чтобы впустить в свою жизнь что-то новое. Хорошее. То, что стоит у порога вашей жизни и не может войти, потому что места для этого светлого будущего нет – всё хламом завалено!

Например, газета «Время», на которую давно уже пора подписаться. Вот уже скоро месяц, как пора. Идите уже, не тяните до последнего, на улице, наконец, потеплело, ветром не сдует, снегом не завалит.

И у нас уже накопились призёры «Времени сюрпризов»! Не знаем, где ходят 1500-й подписчик ДЕРГАЧЕВА (18 мрн, дом № 7) и 2000-й НАУМОВА С.В. (120 квартал, дом № 1)! Вам давно пора прийти и забрать свои подарки! Потому что вам в спину дышат уже 2500-й подписчик ХОРУНЖИЙ (211 квартал, дом №1) и 3000-й БОЙКО З.П. (86 квартал, дом № 1).

Приходите в редакцию за подарками, вам здесь будут рады. Возьмите с собой паспорт, квитанцию и вашу любимую фотографию.
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