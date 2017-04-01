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МЕСТО ВСТРЕЧИ


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Вчера, 13:44
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Кто и зачем ходит в библиотеки

В пятницу, 21 апреля, по всей стране проходила акция «Библионочь». Библиотеки работали допоздна, придумывали интересные программы для своих читателей и вообще привлекали народ как могли.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Помогали провести библионочь волонтёры, то есть просто энтузиасты.

Честное слово, идя в филиал центральной библиотеки № 4 в 94 квартале, я была уверена, что встречу небольшую группу пенсионеров-энтузиастов. Ну кто нынче ещё туда ходит? Признаю и каюсь, была совершенно не права. Вот что бывает, когда берёшься судить о вещах и людях, ничего о них не зная.

Народу в библиотеке было много. Школьники и студенты. Там и развлечения были в основном для них: квесты, мастер-класс по плетению кос, мастер-класс по ораторскому искусству от артистов театра «Факел», фотозона. Тех, кто помладше, учили рисовать по туши, танцевать сиртаки. Сиртаки – потому что темой праздника в этом филиале была Древняя Греция. Говорят, в других библиотеках были Япония, любовь. Темы каждый год разные, придумывают их заранее и очень долго прорабатывают. Библионочь проходила уже в шестой раз, так что опыт у организаторов имеется хороший. И посетителей с каждым годом всё больше. Согласитесь, квест-комната в тёмном библиотечном хранилище – это уже звучит интересно!

МЕСТО ВСТРЕЧИ
В библиотеке можно не только найти хорошую книгу, но и научиться танцевать. Акций много, следите за нашей афишей.

Глядя на весёлые стайки людей, рыскающие в разных направлениях между книжными стеллажами, я донимала сотрудников вопросами: кто это? Как они здесь оказались? Как узнали? Кто вообще нынче ваш основной клиент?

Филиал № 4 обслуживает примерно пять тысяч человек в год. В иной день за нужной книгой могут прийти пятьдесят человек! Большинство, конечно, пенсионеры, хотя бы в этой мысли я не ошиблась.

МЕСТО ВСТРЕЧИ
Вечером в библиотеке было полно читателей. Заметим, все пришли добровольно.

- Конечно, школьники берут книги по программе, - рассказывает Светлана ТЮМЕНЦЕВА, главный библиотекарь взрослого абонемента. - Но по-настоящему читать запоями люди начинают после выхода на пенсию. Потому что появляется свободное время! Они здесь у нас даже собрали свой клуб «Книголюб», приносят свои книги, обмениваются. В основном это современные детективы, фантастика, женские романы. Благодаря этому клубу у нас очень расширился ассортимент.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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Вчера, 19:40 - Cliseexussy написал(а):
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