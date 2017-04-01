МЕСТО ВСТРЕЧИ

Кто и зачем ходит в библиотеки

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Честное слово, идя в филиал центральной библиотеки № 4 в 94 квартале, я была уверена, что встречу небольшую группу пенсионеров-энтузиастов. Ну кто нынче ещё туда ходит? Признаю и каюсь, была совершенно не права. Вот что бывает, когда берёшься судить о вещах и людях, ничего о них не зная.Народу в библиотеке было много. Школьники и студенты. Там и развлечения были в основном для них: квесты, мастер-класс по плетению кос, мастер-класс по ораторскому искусству от артистов театра «Факел», фотозона. Тех, кто помладше, учили рисовать по туши, танцевать сиртаки. Сиртаки – потому что темой праздника в этом филиале была Древняя Греция. Говорят, в других библиотеках были Япония, любовь. Темы каждый год разные, придумывают их заранее и очень долго прорабатывают. Библионочь проходила уже в шестой раз, так что опыт у организаторов имеется хороший. И посетителей с каждым годом всё больше. Согласитесь, квест-комната в тёмном библиотечном хранилище – это уже звучит интересно!Глядя на весёлые стайки людей, рыскающие в разных направлениях между книжными стеллажами, я донимала сотрудников вопросами: кто это? Как они здесь оказались? Как узнали? Кто вообще нынче ваш основной клиент?Филиал № 4 обслуживает примерно пять тысяч человек в год. В иной день за нужной книгой могут прийти пятьдесят человек! Большинство, конечно, пенсионеры, хотя бы в этой мысли я не ошиблась.- рассказывает Светлана ТЮМЕНЦЕВА, главный библиотекарь взрослого абонемента. -