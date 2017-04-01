Межмуниципальный конкурс юных сказителей «Улигершин» прошел в селе Оса Осинского района. В торжественном открытии мероприятия приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Марина Иванова и мэр Осинского района Виктор Мантыков.– Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит этот ежегодный конкурс в пятый раз в рамках реализации мероприятия «Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры»,
– отметила Марина Иванова.
По словам главы округа, конкурс юных сказителей помогает развивать и совершенствовать исполнительскую школу улигершинов, выявлять и поддерживать самобытных исполнителей среди детей и молодежи. По традиции конкурс проводится в двух возрастных группах от 9 до 13 лет и от 14 до 18 лет.
В младшей возрастной группе первое место завоевал учащийся Бильчирской общеобразовательной школы Глеб Бардамов, в старшей – также учащийся Бильчирской школы Валерий Харханов. Они признаны лучшими юными улигершинами 2017 года. В рамках конкурса мастер-класс провел обладатель Золотого диплома в конкурсе «Улигершин» Международного фестиваля «Алтаргана - 2008», дипломант Международного конкурса по горловому пению «Дыхание земли» Александр Архинчеев. Улигеры
– вершина бурятской народной поэзии, эпические сказания о былых временах, действия в которых развертываются вокруг подвигов главного героя, именем которого обычно и названо эпическое сказание. В героическом эпосе бурят насчитывают более двух сотен произведений. Объем улигеров составлял от 5 и более 20 тысяч стихов, в которых мифология тесно сплеталась с историей. Улигершины-сказители не просто исполняли известные им сказания, но и творчески дополняли их. В каждой местности проживали свои сказители, нередки были многочасовые состязания между ними.irkobl.ru