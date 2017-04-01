Конкурс юных сказителей «Улигершин» прошел в селе Оса

– отметила Марина Иванова.По словам главы округа, конкурс юных сказителей помогает развивать и совершенствовать исполнительскую школу улигершинов, выявлять и поддерживать самобытных исполнителей среди детей и молодежи. По традиции конкурс проводится в двух возрастных группах от 9 до 13 лет и от 14 до 18 лет.В младшей возрастной группе первое место завоевал учащийся Бильчирской общеобразовательной школы Глеб Бардамов, в старшей – также учащийся Бильчирской школы Валерий Харханов. Они признаны лучшими юными улигершинами 2017 года. В рамках конкурса мастер-класс провел обладатель Золотого диплома в конкурсе «Улигершин» Международного фестиваля «Алтаргана - 2008», дипломант Международного конкурса по горловому пению «Дыхание земли» Александр Архинчеев.– вершина бурятской народной поэзии, эпические сказания о былых временах, действия в которых развертываются вокруг подвигов главного героя, именем которого обычно и названо эпическое сказание. В героическом эпосе бурят насчитывают более двух сотен произведений. Объем улигеров составлял от 5 и более 20 тысяч стихов, в которых мифология тесно сплеталась с историей. Улигершины-сказители не просто исполняли известные им сказания, но и творчески дополняли их. В каждой местности проживали свои сказители, нередки были многочасовые состязания между ними.