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Конкурс юных сказителей «Улигершин» прошел в селе Оса


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Сегодня, 14:01
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Конкурс юных сказителей «Улигершин» прошел в селе Оса

Межмуниципальный конкурс юных сказителей «Улигершин» прошел в селе Оса Осинского района. В торжественном открытии мероприятия приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Марина Иванова и мэр Осинского района Виктор Мантыков.

– Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит этот ежегодный конкурс в пятый раз в рамках реализации мероприятия «Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» государственной программы Иркутской области «Развитие культуры», – отметила Марина Иванова.

По словам главы округа, конкурс юных сказителей помогает развивать и совершенствовать исполнительскую школу улигершинов, выявлять и поддерживать самобытных исполнителей среди детей и молодежи. По традиции конкурс проводится в двух возрастных группах от 9 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

В младшей возрастной группе первое место завоевал учащийся Бильчирской общеобразовательной школы Глеб Бардамов, в старшей – также учащийся Бильчирской школы Валерий Харханов. Они признаны лучшими юными улигершинами 2017 года. В рамках конкурса мастер-класс провел обладатель Золотого диплома в конкурсе «Улигершин» Международного фестиваля «Алтаргана - 2008», дипломант Международного конкурса по горловому пению «Дыхание земли» Александр Архинчеев.

Улигеры – вершина бурятской народной поэзии, эпические сказания о былых временах, действия в которых развертываются вокруг подвигов главного героя, именем которого обычно и названо эпическое сказание. В героическом эпосе бурят насчитывают более двух сотен произведений. Объем улигеров составлял от 5 и более 20 тысяч стихов, в которых мифология тесно сплеталась с историей. Улигершины-сказители не просто исполняли известные им сказания, но и творчески дополняли их. В каждой местности проживали свои сказители, нередки были многочасовые состязания между ними.

irkobl.ru
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