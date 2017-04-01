Акция «Сохраним леса Прибайкалья» прошла в Иркутске

Организаторы акции – министерство лесного комплекса Иркутской области, Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы, Главное управление МЧС России по Иркутской области и другие заинтересованные организации. В мероприятии приняли участие школьные лесничества и агитбригады, студенты, представители природоохранных органов и общественных объединений. На площади провели выставку техники регионального министерства лесного комплекса, ФБУ «Авиалесоохрана» и МЧС, которая применяется во время тушения лесных пожаров. Школьники показали интермедии, призывающие к бережному отношению к лесу.– обратился к участникам акции министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.Также в рамках акции «Сохраним леса Прибайкалья» состоялся митинг и была организована концертная программа.