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Акция «Сохраним леса Прибайкалья» прошла в Иркутске


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Сегодня, 11:34
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Акция «Сохраним леса Прибайкалья» прошла в Иркутске

Массовый флеш-моб стал сегодня кульминацией акции «Сохраним леса Прибайкалья». Мероприятие состоялось в Иркутске на площади перед Дворцом спорта «Труд». Участники выстроились в виде надписи «Живой лес», которую было видно с высоты птичьего полета.

Организаторы акции – министерство лесного комплекса Иркутской области, Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы, Главное управление МЧС России по Иркутской области и другие заинтересованные организации. В мероприятии приняли участие школьные лесничества и агитбригады, студенты, представители природоохранных органов и общественных объединений. На площади провели выставку техники регионального министерства лесного комплекса, ФБУ «Авиалесоохрана» и МЧС, которая применяется во время тушения лесных пожаров. Школьники показали интермедии, призывающие к бережному отношению к лесу.

– В силах каждого из нас изменить ситуацию с лесными пожарами в лучшую сторону. Если все присутствующие будут хорошим примером демонстрировать своим друзьям и близким правильное отношение к природе, то экологических проблем, в том числе и лесных пожаров станет в разы меньше. Это наша общая задача, – обратился к участникам акции министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Также в рамках акции «Сохраним леса Прибайкалья» состоялся митинг и была организована концертная программа.

irkobl.ru
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