Всероссийская акция «Проверь ПРАВОзнание» в Ангарске

Председатель общественного совета при Управления МВД России по Ангарскому городскому округу Ольга Желтоногова, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и представители образования. Дети отвечали на тестовые вопросы, по результатам которых педагоги, общественники и полицейские пришли к выводу, что подрастающее поколение неплохо разбирается в вопросах законодательства и норм права.Всероссийская акция Общественного совета при МВД России «Проверь #ПРАВОзнание» направлена на привлечение внимания к вопросам правовой грамотности и повышение правовой культуры у подрастающего поколения. Акция прошла во многих школах и колледжах в разных городах страны. В организации тестирования приняли участие члены общественных советов, юристы, сотрудники органов внутренних дел и представители системы образования.