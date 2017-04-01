Зачем в Сибири пять языков?

Фото: Николая СТЕРНИНА

Иностранный как родной



Маргарита ЗАДОРИНА,

фото предоставлено школой № 27

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В оркестре барабанщиц 30 человек (барабанов пока на всех не хватает), среди них три парня, играющих на больших барабанах и медных тарелках.В реализации проекта участвуют 40 школьников 8-11 классов и 5 педагогов. Дети с учителями сходили в музей часов на экскурсию. Перевели слова экскурсовода на немецкий, английский и французский языки. Учителя тексты проверили. В мае начнется запись.В школе для этого есть все необходимое: профессиональная аппаратура, собственный звукорежиссер и звонкие голоса, умеющие говорить на иностранном языке четко, внятно и разборчиво. Желающих оставить свой след в истории уникального музея немало. Доверят эту миссию самым достойным.Для справки: такой перевод стоит более 500 тысяч рублей. В плане школы создать аудиогид на японском и китайском.Школа № 27 города Ангарска – единственная в Иркутской области школа с углубленным изучением иностранных языков, поэтому в ней учатся не только ангарчане, но и жители Усолья и Иркутска. У школы есть свой герб, флаг и девиз, который придумали ученики. В переводе на русский он звучит так:Свой девиз школьники из 27-й ежегодно подтверждают победами во всероссийских и региональных олимпиадах и конкурсах по иностранным языкам, русскому, литературе, истории, общество-знанию, географии, информатике, высокими баллами на ЕГЭ. Они дважды становились призерами всероссийского конкурса «Немецкий – первый второй иностранный». Победили во всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» и в приоритетном национальном проекте «Образование». Были призерами областного конкурса «Лучшее учреждение образования Иркутской области». Признавались ассоциированной школой «Юнеско». Являются партнерами национальной системы развития молодежи России «Интеграция» при Государственной Думе РФ.Погружение в языковую среду у школьников начинается с 1 класса и с первого дня обучения: все таблички на дверях кабинетов написаны на английском языке, без перевода. С 5 класса добавляется второй иностранный язык (немецкий или французский). Два года назад в образовательную программу добавили с 7 класса японский и китайский языки. Обучают им доценты Иркутского государственного университета.Шесть преподавателей в разные годы становились «Лучшими учителями иностранного языка в Иркутской области».Ученики школы № 27 на несколько месяцев полностью погружаются в языковую среду: живут за рубежом в приемных семьях, учатся в иностранных школах и русскую речь слышат несколько минут в неделю, разговаривая по скайпу с родителями.54 ребенка по программе Peter Goebel жили в Германии по 3,5 месяца. 52 школьника в рамках международной стажировки FLEX год учились в США. 6 детей благодаря Alliance Francaise месяц провели во Франции. Еще двое месяц во Франции учились по программе Les enfants d Olga. Участие в этих международных проектах абсолютно бесплатное.Сегодня владение иностранными языками рассматривается не как будущая специальность, а как гарантия успеха в любой профессиональной деятельности.Во всех российских фирмах для получения престижной работы сегодня требуется свободное владение иностранными языками.Благодаря получению международных сертификатов владения иностранным языком на уровень В1 и В2, которые в отличие от сертификата ЕГЭ действительны всю жизнь, выпускники школы №27 выигрывают гранты на зарубежное высшее образование и зарубежные студенческие стажировки по любой специальности - врач, экономист, программист, инженер, юрист, актер и т.п.