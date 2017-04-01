Зачем обрезали деревья?

Илья Сергеевич

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

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улыбнулась на наши вопросы заместитель директора ООО ЖЭУ-6 Светлана МИНАЙЛЕНКО.По ее словам, такие работы проводились до середины апреля возле домов № 1, 2, 9 и 12 квартала 77, частично в 75 и 76 кварталах. ЖЭУ-6 немного продлил этот период, занимаясь обрезкой аварийных тополей, представляющих опасность. Все деревья обследованы специалистами, заключения получены., - объясняет Светлана Николаевна.Чтобы провести обрезку деревьев, необходимо решение собственников и заключение лесного надзора. Для проведения работ нужно не меньше 50% голосов от числа собственников и определения источника финансирования, так как данные работы не входят в перечень обязательных. Поэтому предложения по оплате УК выставляют позже.