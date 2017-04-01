Зачем обрезали деревья?

- Во дворах квартала 77 обрезали клёны и тополя. Возможно, это и нужно, я не спорю. Но разве нельзя было сделать это раньше? Из-за ранней весны деревья уже тронулись в рост, почки вот-вот превратятся в листья. Всё вокруг распускается, а тут одни пеньки стоят! Что за варварство?
Илья СергеевичНа спилах хорошо видно, что эти деревья явно не самые здоровые.
Фото Николая СТЕРНИНА- Сразу видно, что мужчина не живет в этом квартале, а лишь проходил мимо. Потому что обрезка делается не вопреки интересам собственников, а исключительно по их просьбе, –
улыбнулась на наши вопросы заместитель директора ООО ЖЭУ-6 Светлана МИНАЙЛЕНКО.
По ее словам, такие работы проводились до середины апреля возле домов № 1, 2, 9 и 12 квартала 77, частично в 75 и 76 кварталах. ЖЭУ-6 немного продлил этот период, занимаясь обрезкой аварийных тополей, представляющих опасность. Все деревья обследованы специалистами, заключения получены. - В конце недели мы дорезали деревья, которые подлежат удалению независимо от времени года. Они растут очень близко от фундамента и разрушают выпуски канализации, способствуют частым засорам и аварийным ситуациям. В частности, возле дома № 2 квартала 77
, - объясняет Светлана Николаевна.
Чтобы провести обрезку деревьев, необходимо решение собственников и заключение лесного надзора. Для проведения работ нужно не меньше 50% голосов от числа собственников и определения источника финансирования, так как данные работы не входят в перечень обязательных. Поэтому предложения по оплате УК выставляют позже.
Оксана ТИХАЯ
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