Получили стипендию губернатора



Ольга КРАСНОВА

В Ангарске стипендиатками стали две тринадцатилетние ангарчанки - Ассоль ХАИРЗАМАНОВА и Алина СУСЛОВА.Ассоль учится в школе искусств № 3 по классу скрипки. Как рассказывает её преподаватель Марина ШЕСТЕРНЕВА, любовь к музыке пятилетней девочке привил её папа, вместо куклы купив дочери скрипку. С тех лет Ассоль с этим инструментом не расстается, не только играет, но и сама сочиняет музыку.О том, каких успехов достигла юная скрипачка, можно судить по тому, что Ассоль – лауреат многих международных конкурсов, солистка образцового ансамбля скрипачей «Каприччио», играет с губернаторским симфоническим оркестром.Алина Суслова, ученица школы искусств № 2, несколько лет училась игре на гитаре, а затем стала заниматься эстрадным вокалом. По словам преподавателя Любови СЕЛЕЗНЕВОЙ, у Алины от природы прекрасный голос, девушка трудолюбивая, увлекается джазом, практически каждый год участвует в разных конкурсах. Скоро поедет в Иркутск, будет представлять наш город на конкурсе «Лучшие из лучших».