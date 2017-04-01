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Получили стипендию губернатора


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Вчера, 18:26
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Шестьдесят талантливых ребят из двух поселков и десяти городов Иркутской области были премированы стипендией губернатора в размере 24 тысяч рублей за достижения в области культуры и искусства. Премия разовая, на ее выплату из областного бюджета предусмотрено 1,4 млн. рублей.

В Ангарске стипендиатками стали две тринадцатилетние ангарчанки - Ассоль ХАИРЗАМАНОВА и Алина СУСЛОВА.

Ассоль учится в школе искусств № 3 по классу скрипки. Как рассказывает её преподаватель Марина ШЕСТЕРНЕВА, любовь к музыке пятилетней девочке привил её папа, вместо куклы купив дочери скрипку. С тех лет Ассоль с этим инструментом не расстается, не только играет, но и сама сочиняет музыку.

О том, каких успехов достигла юная скрипачка, можно судить по тому, что Ассоль – лауреат многих международных конкурсов, солистка образцового ансамбля скрипачей «Каприччио», играет с губернаторским симфоническим оркестром.

Алина Суслова, ученица школы искусств № 2, несколько лет училась игре на гитаре, а затем стала заниматься эстрадным вокалом. По словам преподавателя Любови СЕЛЕЗНЕВОЙ, у Алины от природы прекрасный голос, девушка трудолюбивая, увлекается джазом, практически каждый год участвует в разных конкурсах. Скоро поедет в Иркутск, будет представлять наш город на конкурсе «Лучшие из лучших».

Ольга КРАСНОВА
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