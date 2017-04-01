Кому нужны чужие дети

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

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- Настя, одноклассница старшей дочери, с братом часто приходили к нам в гости и не хотели уходить домой, потому что там пьяный папа, а мама находится в местах заключения, - рассказывает Любовь Анатольевна.Детей было жалко. Что делать? Идти в школу и опеку женщина не хотела, боялась, что Настю и Антона заберут в детский дом.Как выяснилось, в прошлом году Антон не ходил в школу, но отца это не беспокоило. Когда дети ушли из дома, он их не искал. Но в опеке сказали, что мужчина работает, значит, не совсем запойный, нужно попытаться сохранить семью.Любовь Анатольевна пыталась познакомиться с отцом Насти и Антона, но тот встречаться не захотел.- рассказывает Любовь Анатольевна.Материально мужчина своих детей не поддерживал. Прошлым летом (до встречи с Любовью Анатольевной) Настя работала, чтобы собрать брата в школу. Заработанных денег явно не хватало, поэтому она позвонила отцу, попросила помочь. Он обещал дать 6 тысяч рублей, но дал только 2 тысячи, остальные пропил. Потом помог еще раз, после требования сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, перечислил 5 тысяч рублей.Попытка сохранить семью закончилась тем, что дети написали заявления о своем нежелании жить с отцом. Непутевого родителя вызвали на КДН, он написал доверенность на Любовь Анатольевну.Горе-папаша уволился с работы, ведет праздный образ жизни. А в это время Любовь Анатольевна, незаконный представитель его детей, кормит их, одевает, водит к стоматологу, психологу, ходит на собрания в школу, возит их к маме в Бозойскую колонию. Женщина не миллионер, работает косметологом, на своих дочерей получает пенсию по потере кормильца (муж умер в январе 2017 года). Как ей удается содержать четверых детей? Голодом они не сидят, но бывает, денег не хватает.