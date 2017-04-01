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Мама Люба


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Сегодня, 04:52
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Кому нужны чужие дети

В сентябре прошлого года 14-летняя Настя и 10-летний Антон (имена детей изменены) стали жить у 53-летней ангарчанки Любови Анатольевны СЕРЕДЫ в её трехкомнатной квартире. В этой семье уже было двое своих детей, стало четверо.

Мама Люба
Ребята говорят, что их мама и тетя Люба (в одном лице) строгая: если плохо учишься, забирает телефон, не разрешает смотреть телевизор.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Настя, одноклассница старшей дочери, с братом часто приходили к нам в гости и не хотели уходить домой, потому что там пьяный папа, а мама находится в местах заключения, - рассказывает Любовь Анатольевна.

Детей было жалко. Что делать? Идти в школу и опеку женщина не хотела, боялась, что Настю и Антона заберут в детский дом.

- Я бы этого не пережила, они нам как родные. Но получалось, что я незаконно держу у себя дома чужих детей. Я переживала: отдадут ли Антона и Настю под опеку одинокой немолодой женщине? И всё же рискнула обратиться в опеку и школу, куда вызвали отца детей, пытались помирить его с дочерью и сыном. И это правильно! Однако мужчину не интересовало, как живут его дети, что они кушают, есть ли у них одежда. Как выяснилось, в прошлом году Антон не ходил в школу, но отца это не беспокоило. Когда дети ушли из дома, он их не искал. Но в опеке сказали, что мужчина работает, значит, не совсем запойный, нужно попытаться сохранить семью.

Любовь Анатольевна пыталась познакомиться с отцом Насти и Антона, но тот встречаться не захотел.

- Настя занимается в театральной студии, у неё был дебют, я послала ее отцу смс, просила сходить на спектакль. Не пришел. Когда у Насти был день рождения, от отца она даже телефонного поздравления не получила. Я съездила за ним, привезла его к нам домой, он посидел немного, сказал, что подарок за ним. Подарка девчонка так и не дождалась, - рассказывает Любовь Анатольевна.

Материально мужчина своих детей не поддерживал. Прошлым летом (до встречи с Любовью Анатольевной) Настя работала, чтобы собрать брата в школу. Заработанных денег явно не хватало, поэтому она позвонила отцу, попросила помочь. Он обещал дать 6 тысяч рублей, но дал только 2 тысячи, остальные пропил. Потом помог еще раз, после требования сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, перечислил 5 тысяч рублей.

Попытка сохранить семью закончилась тем, что дети написали заявления о своем нежелании жить с отцом. Непутевого родителя вызвали на КДН, он написал доверенность на Любовь Анатольевну.

Горе-папаша уволился с работы, ведет праздный образ жизни. А в это время Любовь Анатольевна, незаконный представитель его детей, кормит их, одевает, водит к стоматологу, психологу, ходит на собрания в школу, возит их к маме в Бозойскую колонию. Женщина не миллионер, работает косметологом, на своих дочерей получает пенсию по потере кормильца (муж умер в январе 2017 года). Как ей удается содержать четверых детей? Голодом они не сидят, но бывает, денег не хватает.

Ольга КРАСНОВА


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