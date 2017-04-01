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Собрали 198 тысяч


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На днях в ДК «Нефтехимик» состоялся форум, организованный благотворительным фондом «Близко к сердцу».

Ангарчанам было предложено поучаствовать в различных мероприятиях, таких, как зарядка на площади с фитнес-тренером из «Легион Тим», получить консультации специалистов центра доктора Бубновского, центра здоровья «Family академия». А в завершение, как «вишенка на торт», состоялся концерт «Милосердие – особый дар души» творческих коллективов Ангарска.

Все участники и зрители стали благотворителями. Покупая билет на концерт, каждый принял участие в сборе средств для нужд онкологических пациентов хосписа. Такой форум был организован фондом первый раз. В будущем планируется сделать его ежегодным, еще более массовым. Форум поддержали АО «АНХК» и ООО «Спецстройсервис», они сразу приобрели по 150 и 100 билетов на концерт. Это стало внушительным вкладом в копилку фонда от ангарских предприятий.

Вероника МИДЛЕР

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