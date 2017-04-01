Проверка знаний

Фото предоставлено спасотрядом

Максим Бурозуб

Рассказывает заместитель начальника спасотряда Олег МОРГУНОВ:Оценивая серьезность момента, руководство птицефабрики, в частности, заместитель ее директора по ГО и ЧС Борис ЧЕБОТАРЕВ заключили со спасателями договор на спецобучение. Во время проверки знаний ни один работник не пострадал.