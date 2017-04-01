Проверка знаний

Ангарские спасатели и представители МКУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС» провели учебные занятия в АО «Ангарская птицефабрика».
Сандружинницы фабрики и спасатели. В центре Борис ЧЕБОТАРЕВ, справа Олег МОРГУНОВ.
Фото предоставлено спасотрядом
Рассказывает заместитель начальника спасотряда Олег МОРГУНОВ:
- На птицефабрике наш отряд с учебными сборами был лет десять назад. Тогда здесь в производстве применялось сильнодействующее ядовитое вещество – хлор. Сейчас хлора нет, но осталась опасная для технического персонала работа в колодцах и емкостях.
Оценивая серьезность момента, руководство птицефабрики, в частности, заместитель ее директора по ГО и ЧС Борис ЧЕБОТАРЕВ заключили со спасателями договор на спецобучение. Во время проверки знаний ни один работник не пострадал.